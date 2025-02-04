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半固態電池裝車量緩步上升 預估滲透率2027年突破1%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新研究，半固態電池作為新興電池技術，結合傳統液體電解質電池和固態電池的優點，於2020年以前已進入試生產。受制於使用成本、技術成熟度等因素，半固態電池普及於電動汽車的速度尚不及市場預期，預計未來幾年全球車廠將陸續增加配備半固態電池的車型，有望帶動這款電池技術在電動車市場的滲透率於2027年超越1%。

TrendForce表示，2022年大陸車廠率先於電動車上裝載半固態電池，近年贛鋒鋰電、孚能科技和衛藍新能源等電池廠皆積極發展這項技術，並已實現GWh等級的量產。

據TrendForce統計，2024年全球車載半固態電池的使用量不足2GWh，滲透率低於0.5%。雖然大陸電動車市場上已有上汽智己L6、蔚來ET7、賽力斯SERES5、東風風神E70和嵐圖追光等多款半固態電池車型，但市場接受度仍有限，大陸以外則尚未有量產版車型，預計2025年後全球將有更多搭載半固態電池的電動車陸續上市。

相較於全固態電池的大規模量產仍面臨眾多技術瓶頸，半固態電池基於其使用半固態電解質、保留少部分液態電解質，電池化學體系能搭配能量密度更高的活性材料，進而達到較長的續航里程，因此有機會先行進入商轉。

然而，在使用成本、充放電效率和循環壽命等關鍵指標上，半固態電池仍落後於傳統液態電解質電池，未來要達到大規模應用，還有賴成本改善和性能提升。

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