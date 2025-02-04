三星：S25在台銷量估增2成 AI手機滲透率拚25%

三星旗艦新機S25系列將在台開賣，高層預估，今年銷售量年增20%、銷售額成長25%，帶動台灣AI手機滲透率逾25%，今年產品線完整布局之下，看好全年營業額將達雙位數成長，衝刺600美元以上的價格帶，市占率繼續提高。

三星先前發表Galaxy S25 Ultra、S25 Plus和S25共3款旗艦系列新機，今天宣布在台開始預購，預計於14日開賣，主打AI升級體驗。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙今天與媒體交流時受訪表示，今年預估S25系列銷售量會比前一代成長20%，銷售額將成長25%，希望整體產品結構持續往更高階1000美元價格帶邁進。

他也表示，去年是全球手機產業的AI元年，台灣三星在智慧手機不管是數量和金額上微幅成長，而台灣整體手機市場銷量也終於止跌回穩。

陳啓蒙指出，今年更看好台灣市場有3大原因，第1，去年國內3大電信商財報優異，會採取穩中求成長的方向，對手機市場銷售有利，台灣手機透過電信商銷售的占6成，預料手機相關補貼會維持；第2，三星推出的AI進化整合，會讓消費者更有感，且隨著手機與家電生態系的打造，將能互相拉抬市占；第3，有發現「N-4」（新機前4代）的消費者還沒換機，今年會努力催出這一個部分。

但他也坦言，今年風險是整體手機需求雖在，但匯率波動造成的漲價效益對消費者不利；川普2.0再度興起的關稅戰受到矚目，三星手機主要在越南生產，目前不受到影響。

陳啓蒙指出，三星手機去年在600美元以上的價格帶成長性優於整體市場，市占率達到2015年以來的新高，300美元到600美元的成長性達雙位數，顯示旗艦規格下放的策略奏效。

他進一步說，三星去年已達到600美元以上價格帶占比3成、300美元到600美元占4成、300美元以下3成；預估今年可達到4成、4成、2成的比例，且會在1000美元的價格帶繼續成長，帶動整體銷售額成長。今年產品線完整布局之下，看好營業額希望達到雙位數成長，市占率繼續提高。

針對AI手機的滲透率，他表示，台灣目前大概是17%，看好S25上市後，滲透率將達25%以上，三星自身手機中的AI滲透率希望達到3成以上。

至於最近中國Deepseek橫空出世，是否有助於AI手機普及，他認為，科技永遠有驚奇，有新的破壞性創新對市場有新激勵，今年不只有新模組產生，還包括貿易戰的不確定性，匯率和關稅的影響，預計今年會是預期市場會蠻多變化的一年。