凱鈿搭AI大浪！「移動端」起家登興櫃 董座親揭創業史

資訊軟體服務業者凱鈿（7737）將於5日以每股68元登錄興櫃，董事長蘇柏州坦言，自己過去是從創業圈起步，最初就是從海外市場開始經營，而凱鈿的核心業務，範圍涵蓋「數位文件管理、電子簽章與數據驅動決策」等服務，並結合AI功能來運用，展望未來，他認為，數位化是市場非常重要的一步，這類的軍備國內外大廠通通都在做，而團隊長期專注在底層技術的運用，未來團隊會持續的投入，樂觀看到市場擴大發展。

談及自己的創業歷程，蘇柏州分享，自己過去是從工研院出來的，當初旗下第一個軟體「PDF閱讀器」，就是他自己在餐廳中一點一點撰寫出來的，他分享，這個自研APP最初就選擇在APPstore上架，最初下載量只有100個，而每個App自己只有賺一塊錢美金，最初第一天只有幾十個人下載，不過第二天下載量卻成長為上百人，因此自己瞄準這個商機，毅然決然的踏上創業之路。

蘇柏州表示，經營團隊成員大多都是自己朋友的朋友，其中，第一個找到的就是營運長蘇俊欽，他分享，蘇營運長是自己待在工研院時的同事，當初自己跟他在程式設計上的造詣，可說是排在全工研院的第一第二名，而團隊最初就是從「移動端」起家，不過手機APP 的研發，其實是非常需要注重「設計感」，所以在創業之初，自己也特地請朋友推薦，因緣際會找到產品暨策略長王為中來相助。

蘇柏州透露，APP 下載最初的定價為一塊錢美金，不過在外界一堆免費APP上架後，自己也將定價改為免費，不過大家要開始擔憂該如何去獲利，幸好APPLE在2014年起，正式推出了「訂閱制」的概念，也才讓整個軟體經營市場的發展，衍生成為一個很棒的商業模式。他笑著說，凱鈿公司的強項是知道如何找到APP的用戶，透過提供更好的服務，讓旗下客戶一年一年的持續累加。