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正式生效！川普對中加徵10%關稅 陸同時間「3事項」反擊

川普關稅風險機會並存 大摩欽點「四台廠」抄底首選

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著關稅風險浮現，全球增長預期將重新調整。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告指出，若關稅實施，半導體產業勢必為動盪時期做好準備，後市將具備「四大影響」。不過，在近期壓力測試下，台廠包括：國巨（2327）、鴻海（2317）、緯創（3231）、技嘉（2376）具備抄底潛力，以及蘋果供應鏈的玉晶光（3406）、大立光（3008），後市可期。

半導體業正面臨動盪，川普考慮對半導體加徵100%關稅。大摩分析，關稅對股票具四大影響：股市將由科技股開始輪動，態勢可能將由科技股轉向非科技股；由於全球經濟成長受到影響，獲利和成長風險上升；非關稅措施可能對經濟成長構成更大的風險；降低估值延長的風險。

此外，若關稅實施，企業可能增加國內生產或轉嫁成本，影響銷售及全球供應鏈。其中，中國組裝的電子產品恐遭雙重課稅，並對宏觀經濟造成通膨升高、成長放緩等潛在問題。若經濟情勢惡化，降息預期甚至可能落空。

機會上，蘋果供應鏈受益於邊緣AI發展，儘管目前市場對iPhone更換需求的預期較低，不過近期蘋果管理層市出三大利多因素：蘋果換機潮的潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17的重大升級，皆是iPhone供應鏈的主要催化劑。

科技股 蘋果供應鏈 關稅

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