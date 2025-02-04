研調：2025年晶圓代工營收估增20% AI需求強勁

研調機構Counterpoint Research預期，受惠AI強勁需求，及非AI應用逐步復甦，2025年晶圓代工營收可望成長20%。在先進製程和先進封裝驅動下，2025年至2028年晶圓代工營收年複合成長率將約13%至15%。

Counterpoint Research指出，2024年晶圓代工業強勁復甦和擴張，營收成長22%，動能主要來自於資料中心和邊緣運算人工智慧（AI）應用對於先進製程需求激增。

展望未來，Counterpoint Research預期，在AI需求持續強勁，以及消費電子、網路和物聯網等非AI應用逐步復甦，2025年晶圓代工營收可望成長約20%。

Counterpoint Research表示，在輝達（NVIDIA）強勁AI需求，以及蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）和聯發科旗艦智慧手機需求推動下，2025年3奈米、4奈米和5奈米等先進製程產能利用率將保持強勁。

因消費電子、網路、汽車和工業領域市場需求疲軟，22奈米和28奈米等成熟製程產能利用率恢復相對緩慢。

Counterpoint Research預期，汽車業的庫存調整可能延續到2025年上半年，將使得這市場復甦遲緩。英飛凌（Infineon）及恩智浦（NXP）等整合元件製造（IDM）廠庫存水位較高，可能減少委外訂單，進而對成熟製程產能利用率造成壓力。

Counterpoint Research表示，在高效能運算（HPC）和AI應用的驅動下，3奈米和2奈米等先進製程及CoWoS先進封裝等將是晶圓代工業未來3到5年的成長動能，預期2025年至2028年全球晶圓代工營收年複合成長率將約13%至15%，台積電將維持領先地位。