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研調：輝達登全球第3大半導體廠 美光躍居第6

中央社／ 新竹4日電
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

研調機構顧能（Gartner）統計，2024年全球半導體營收達6260億美元，年增18.1%。三星（Samsung）超越英特爾（Intel），重登龍頭寶座。輝達（NVIDIA）躍居第3名，美光（Micron）第6，排名向上提升6名。

顧能指出，資料中心用的繪圖處理器（GPU）和人工智慧（AI）處理器是2024年半導體產業的關鍵驅動力。在AI和生成式AI需求成長帶動下，資料中心成為第2大半導體應用市場，達到1120億美元規模，僅次於智慧手機市場。

受惠記憶體價格強勁回升，三星2024年營收攀升至665億美元，超越英特爾的491億美元，重登全球半導體龍頭寶座，英特爾落居第2位。

輝達在強勁的AI業務推升下，2024年營收逼近460億美元，躍居第3，排名前進2名。SK海力士（Hynix）營收達428億美元，居第4位，排名前進2名。高通（Qualcomm）營收323億美元，居第5位，排名下滑2名。

美光2024年營收278億美元，排名自2023年的第12位，一舉躍居至2024年的第6位。博通（Broadcom）居第7位，超微（AMD）居第8位，蘋果（Apple）排第9，英飛凌（Infineon）居第10位。

顧能統計，2024年記憶體營收強勁成長71.8%，約占整體半導體營收的25.2%。高頻寬記憶體（HBM）營收約占動態隨機記憶體（DRAM）營收的13.6%。

顧能預期，2025年全球半導體營收可望持續成長，將突破7000億美元，達到7050億美元。2025年HBM營收將達198億美元，年增66.3%，占DRAM營收比重將達19.2%。

半導體 營收

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