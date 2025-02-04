毅嘉營收／1月7.94億元 年增16% 維持旺季水平
毅嘉科技（2402）公布，1月合併營收7.94億元，年增16%，其中軟板整合元件產品營收6.31億元，機構整合元件產品營收1.72億元。
毅嘉表示，元月的營運延續旺季水準，在農曆春節工作天數減少的影響下，單月合併營收仍然來到7.94億元，較前一個月略增，年增也達16%，營運續創佳績。展望未來，除了持續布局車用領域產品以外，未來在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊領域產品的布局，也將成為未來營運發展的重要方向，預期今年整體營運仍將呈現逐季增溫的成長趨勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言