快訊

大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

碩博士生搶當菸廠工、教中小學 陸00後打什麼算盤？

31年來沒得過流感！日醫曝打疫苗以外 3個日常習慣增加免疫力

毅嘉營收／1月7.94億元 年增16% 維持旺季水平

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

毅嘉科技（2402）公布，1月合併營收7.94億元，年增16%，其中軟板整合元件產品營收6.31億元，機構整合元件產品營收1.72億元。

毅嘉表示，元月的營運延續旺季水準，在農曆春節工作天數減少的影響下，單月合併營收仍然來到7.94億元，較前一個月略增，年增也達16%，營運續創佳績。展望未來，除了持續布局車用領域產品以外，未來在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊領域產品的布局，也將成為未來營運發展的重要方向，預期今年整體營運仍將呈現逐季增溫的成長趨勢。

毅嘉科技 營收

延伸閱讀

低空經濟夯 6大學申設新科系

敦吉連四年賺逾半股本

毅嘉1月營收微增 淡季傳佳音

光聯營收／元月1.51億元 月減10.1%、年增53.6%

相關新聞

科技業看川普關稅戰 「去墨國的廠商開始懷疑人生」

美國今天起對中國大陸、墨西哥及加拿大課徵關稅，宏碁董事長陳俊聖昨天表示，蛇年開年就有「surprise（驚奇）」，先前把...

駐美代表：台灣是晶片鏈重要一環

美國總統川普日前揚言將針對晶片課徵關稅，疑劍指台灣，我駐美代表俞大㵢2日指出，我國一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，...

宏碁董事長陳俊聖：墨國台鏈將懷疑人生

美國將對中國大陸、墨西哥及加拿大課徵高關稅，對此，宏碁董事長陳俊聖昨（3）日直言，蛇年開年就有「surprise（驚奇）...

卓榮泰拍板公務機關禁用DeepSeek 研究機構須經報准

中國大陸DeepSeek（深度求索）公司推出的人工智慧（AI）模型遭質疑有資安疑慮，行政院長卓榮泰今天指出，基於防範公務...

DeepSeek血洗輝達、台積電 為何宏碁陳俊聖反而看好？

DeepSeek橫空出世、震撼科技業，不僅重創美股的輝達（NVIDIA），也衝擊台股AI供應鏈指標台積電（2330），對...

塔塔收購印度 iPhone 廠 和碩：子公司持股降至四成

和碩集團（4938）陸續淡出iPhone製造，印度塔塔電子先前表示，已買下和碩印度子公司60%股權，擴大印度製造布局，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。