輝達RTX 5090顯卡搶購潮 轉售價喊到30萬

輝達新推出的RTX 50系列顯示卡引發國外玩家搶購潮，日前在台灣開賣也供不應求。業者透露，通路商到貨量僅個位數，預計還會缺貨一段時間，最高階的RTX 5090顯示卡已有黃牛轉售價喊到新台幣20萬至30萬元，為官方定價新台幣7萬1990元的3倍以上。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月7日在美國消費性電子展（CES）發表RTX 50系列顯示卡，採用Blackwell晶片架構，融合人工智慧（AI）驅動的神經渲染和光線追蹤技術，最高階的RTX 5090提供超過3352 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）的AI算力。

3C通路商欣亞數位在1月30日舉辦RTX 50系列顯卡首賣會，吸引大批玩家到場，欣亞數位採用抽獎方式，抽出購買顯卡的資格，推估抽中機率不到2%。

業者私下向中央社記者表示，台灣首批RTX5090、5080顯卡僅少量到貨，每家通路商分配到的數量有限，推估僅個位數，目前第一批貨都已經賣光。

業者指出，從上一代RTX 4090、4080顯卡銷售狀況來看，市場需求從未被完全滿足，預期RTX 50系列顯卡還會缺貨一段時間；由於RTX 50顯卡發售日期落在農曆春節期間，還需物流通關等作業，可能導致實際到貨時間較晚。

輝達GeForce社群主管亞當斯（Tim Adams）日前在官方論壇上發文表示，輝達預期RTX 5090、5080顯卡將有顯著需求，可能發生缺貨，輝達與合作夥伴每天都向零售商提供更多存貨，來幫助玩家入手產品。