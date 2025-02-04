快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

輝達RTX 5090顯卡搶購潮 轉售價喊到30萬

中央社／ 台北4日電

輝達新推出的RTX 50系列顯示卡引發國外玩家搶購潮，日前在台灣開賣也供不應求。業者透露，通路商到貨量僅個位數，預計還會缺貨一段時間，最高階的RTX 5090顯示卡已有黃牛轉售價喊到新台幣20萬至30萬元，為官方定價新台幣7萬1990元的3倍以上。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月7日在美國消費性電子展（CES）發表RTX 50系列顯示卡，採用Blackwell晶片架構，融合人工智慧（AI）驅動的神經渲染和光線追蹤技術，最高階的RTX 5090提供超過3352 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）的AI算力。

3C通路商欣亞數位在1月30日舉辦RTX 50系列顯卡首賣會，吸引大批玩家到場，欣亞數位採用抽獎方式，抽出購買顯卡的資格，推估抽中機率不到2%。

業者私下向中央社記者表示，台灣首批RTX5090、5080顯卡僅少量到貨，每家通路商分配到的數量有限，推估僅個位數，目前第一批貨都已經賣光。

業者指出，從上一代RTX 4090、4080顯卡銷售狀況來看，市場需求從未被完全滿足，預期RTX 50系列顯卡還會缺貨一段時間；由於RTX 50顯卡發售日期落在農曆春節期間，還需物流通關等作業，可能導致實際到貨時間較晚。

輝達GeForce社群主管亞當斯（Tim Adams）日前在官方論壇上發文表示，輝達預期RTX 5090、5080顯卡將有顯著需求，可能發生缺貨，輝達與合作夥伴每天都向零售商提供更多存貨，來幫助玩家入手產品。

新台幣 輝達 顯示卡

延伸閱讀

「我是台積電的張忠謀，要找黃仁勳先生」一通電話成就輝達 改寫晶片發展史

川普會見輝達執行長黃仁勳 堅稱將對晶片加徵關稅

川普將對晶片加關稅…與黃仁勳首度會談 討論半導體與AI政策

年年不忘到訪阿婆水果攤 從與張忠謀的友誼看黃仁勳如何「重感情」

相關新聞

研調：輝達登全球第3大半導體廠 美光躍居第6

研調機構顧能（Gartner）統計，2024年全球半導體營收達6260億美元，年增18.1%。三星（Samsung）超越...

科技業看川普關稅戰 「去墨國的廠商開始懷疑人生」

美國今天起對中國大陸、墨西哥及加拿大課徵關稅，宏碁董事長陳俊聖昨天表示，蛇年開年就有「surprise（驚奇）」，先前把...

駐美代表：台灣是晶片鏈重要一環

美國總統川普日前揚言將針對晶片課徵關稅，疑劍指台灣，我駐美代表俞大㵢2日指出，我國一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，...

宏碁董事長陳俊聖：墨國台鏈將懷疑人生

美國將對中國大陸、墨西哥及加拿大課徵高關稅，對此，宏碁董事長陳俊聖昨（3）日直言，蛇年開年就有「surprise（驚奇）...

卓榮泰拍板公務機關禁用DeepSeek 研究機構須經報准

中國大陸DeepSeek（深度求索）公司推出的人工智慧（AI）模型遭質疑有資安疑慮，行政院長卓榮泰今天指出，基於防範公務...

DeepSeek血洗輝達、台積電 為何宏碁陳俊聖反而看好？

DeepSeek橫空出世、震撼科技業，不僅重創美股的輝達（NVIDIA），也衝擊台股AI供應鏈指標台積電（2330），對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。