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科技業看川普關稅戰 「去墨國的廠商開始懷疑人生」

聯合報／ 記者吳凱中／台北報導

美國今天起對中國大陸、墨西哥及加拿大課徵關稅，宏碁董事長陳俊聖昨天表示，蛇年開年就有「surprise（驚奇）」，先前把供應鏈轉去墨西哥的廠商，現在覺得「懷疑人生」。

陳俊聖昨天率領宏碁高階主管到宏碁創辦人施振榮家舉行新春團拜。陳俊聖說，宏碁是品牌公司，商業模式是根據最有利的供應鏈、合理的品質、合理價格和通路做出好的安排。宏碁筆記型電腦主要在中國大陸生產，必須重新考慮有沒有其他選項，已經有些桌機轉移到美國境內和東南亞生產。

他說，宏碁在美國短期仍有存貨可因應，至於代工廠如何布局，要詢問代工廠才知道。對宏碁這樣的品牌公司而言，需要選擇最有利的供應鏈，要考慮當地生產的價格及物流成本，做出最完整的安排。他坦言，新增的關稅多少會轉嫁到美國終端產品售價。

談到美國總統川普發動關稅壁壘戰，陳俊聖說，美國針對加拿大與墨西哥關稅調整令人意外，是蛇年的「surprise」。他直言，「之前跑去墨西哥的（廠商）現在開始覺得懷疑人生。」

陳俊聖指出，今年全球一個特色就是不確定性，在這種情況下，最重要是自己要站得很穩、核心基礎要很強，做任何事都能發揮。今年宏碁在核心事業部分會更努力，去年宏碁成長近百分之十，新事業成長兩位數百分比，未來多引擎事業仍然是宏碁重點。

施振榮則說，「變」是常態，台灣具有速度和彈性，只要在全球分工中可以找到對世界做出貢獻的角色，會是最後贏家。

墨西哥 美國 蛇年

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