宏碁董事長陳俊聖：墨國台鏈將懷疑人生

美國將對中國大陸、墨西哥及加拿大課徵高關稅，對此，宏碁（2353）董事長陳俊聖昨（3）日直言，蛇年開年就有「surprise（驚奇）」，先前把供應鏈轉去墨西哥的廠商，現在覺得「懷疑人生」。

陳俊聖昨日率領宏碁高階主管到宏碁創辦人施振榮家舉行新春團拜。談到DeepSeek橫空出世，陳俊聖認為，DeepSeek引動開源AI發展，將激發更多應用場景，進一步推動終端設備需求成長，讓整個生態系更蓬勃，進而幫助終端裝置、使買氣增加，「對PC產業是個好機會」。

陳俊聖登高一呼，激勵宏碁股價昨天不畏台股重挫830點，逆勢勁揚逾3.8%，終場漲1.45元、收38.65元。

談到美國總統川普發動關稅戰，陳俊聖表示，美國針對加拿大與墨西哥的關稅調整確實令人意外，是蛇年的「surprise」。他直言，「之前跑去墨西哥的（廠商）現在開始覺得懷疑人生。」

陳俊聖說，對宏碁而言，短期在美國仍有存貨因應，並陸續將桌機產能轉移至美國本土及東南亞，後續也會把筆電生產納入考量，宏碁會選擇最有利的供應鏈，來應對美國市場發展。他坦言，新增的關稅多少會轉嫁到美國終端產品售價。

陳俊聖認為，今年全球一個特色就是不確定性，在這種情況下，最重要是自己要站得很穩、核心基礎要很強，做任何事都能發揮。今年宏碁在核心事業部分會更努力，去年宏碁成長近10%，新事業成長兩位數百分比，未來多引擎事業仍是宏碁重點。

他說，目前宏碁總共有13家公開發行子公司，超過一半還在興櫃和創新板，今年重點工作是轉板掛牌，並且會有新的公司初次公開發行（IPO）。