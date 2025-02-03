川普關稅大刀揮向歐盟 上銀、大銀微迎轉單 鴻準、GIS恐不妙

美國總統川普點名歐洲車廠在美大發利市衝擊美國汽車業，隨著川普關稅大刀將揮向歐盟，賓士、BMW、福斯等大型歐洲車廠首當其衝，恐喪失在美國這個車市大國市占份額，鴻準（2354）、GIS-KY（6456）、群創（3481）、友達（2409）等歐洲豪華車供應鏈受創，由於車用產品毛利率普遍高於其他應用，若歐洲車廠銷售不利，相關供應商也將跟著遭殃。

另一方面，歐盟是全球工具機重要出口地，一旦被美國高關稅緊箍咒束縛，上銀（2049）、大銀微（4576）等台灣工具機業者可望迎來美國市場千億轉單契機。

鴻海（2317）集團旗下機殼大廠鴻準是BMW輕量化車殼供應商，並且在一體成形壓鑄技術有獨到之處，深獲客戶青睞，也是穩定的營收來源。

鴻準車殼主要生產基地位於中國瀋陽廠與青島廠，該公司在2021年時曾一度大舉投入超過200名擅長車殼技術的人才搶下BMW訂單。

先前蘋果有意打造電動車，鴻準因與蘋果長期有合作關係，傳出因其供應歐洲車廠的一體成形車殼質量出色，獲得蘋果青睞，有意導入蘋果電動車使用，但因後來蘋果造車計畫無疾而終而告吹。

GIS的觸控面板一直以來都有間接供應給歐洲車廠，且每年都會參加德國車用大展，在歐洲布局頗深。目前GIS供應的品項涵蓋抬頭顯示器、超低反射鍍膜技術，以及Mini LED觸控顯示模組等。

市場憂心恐這對近年布重兵於車用顯示器的面板雙虎造成衝擊。對此，群創昨（3）日表示，群創集團致力拓展國際市場佈局，將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。

群創集團朝More than Panel（超越面板）價值轉型，攜手子公司CarUX布局智慧車用多年， 擁有Tier1車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案，躍居全球汽車品牌大廠供應鏈。

據悉，群創通吃特斯拉、BMW、福特、保時捷等一線大廠訂單，CarUX更拿下德國寶馬汽車2022 BMW供應商創新獎，及美國通用汽車2021 GM供應商傑出貢獻獎，成果斐然。

至於友達在車用面板市場經營超過20年，位居全球車用面板產業前三大。繼2024年4月完成併購德商BHTC後，11月再將將原智慧移動事業群及BHTC納入友達新設100%持股子公司「友達智慧移動（AMS）」旗下，專注於智慧移動產業的需求，提升友達移動事業單位的運作效率。

友達認為，汽車供應鏈龐大，亦涉及最後整車生產地所在，許多歐系車廠在美國也有生產基地，且友達客戶跨歐美日韓，川普關稅措施的影響目前尚待觀察。

針對川普對歐盟發動關稅戰，多數車用零組件供應鏈均不予置評。不過，業界人士指出，一旦美國對歐盟啟動關稅戰，未來歐洲豪車出口到美國的價格勢必會大幅提升，進而衝擊銷售量，連帶影響對零組件拉貨的力道。

相較之下，歐盟包括德國、義大利等，都是工具機出口大國，一旦美國加徵關稅，台廠有機會迎來轉單商機，上銀、程泰（1583）、東台（4526）、亞崴（1530）、高鋒（4510）、百德（4563）等指標大廠可望率先受惠。

業界分析，台灣機械業去年對美國出口首度超越中國大陸，美國成為第一大出口國，比重達24.6%。隨著美國有意對歐盟發動關稅戰，轉單效益發酵下，我機械業對美出口比重可望持續擴大。

對此，上銀科技董事長卓文恒表示，川普就任後，強調要推動美國製造，加上加徵關稅可能會促使廠商轉移生產基地到美國，預期也會帶動相關機械設備及關鍵零組件的需求，上銀對此樂觀看待。

業界認為，「美國對歐盟加徵關稅，對台灣機械、工具機出口美國確實是大利多。」美國對歐盟加徵關稅，台灣等於撿到大便宜，他希望川普未來不會對台灣加徵關稅，即使加稅，10%左右也還在可接受的範圍。

機械公會統計，去年台灣機械出口國前三大，依序為美國71.92億美元、占比24.6%；中國大陸68.57億美元、占比23.4%；日本21.45億美元、占比7.3%。美國正式成為台灣機械出口的第一大市場。

機械公會表示，一旦美歐貿易大戰開打，台灣應把握轉單契機，建請政府儘速爭取加入各式區域經濟組織，同時合理調控新台幣匯率，讓台灣機械出口能有一公平的競爭基礎。