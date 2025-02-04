駐美代表：台灣是晶片鏈重要一環

美國總統川普日前揚言將針對晶片課徵關稅，疑劍指台灣，我駐美代表俞大㵢2日指出，我國一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，是美國可靠的夥伴，不是競爭者。

俞大㵢2日出席華府僑界新春遊行，會後接受訪問時表示，川普政府上台有其施政方案，我駐美代表處與行政部門保持密切聯繫。

俞大㵢說，我國不斷向美方說明，台灣所生產的半導體，不是拿來自己賣的，台灣是晶片、半導體生產鏈的一部分，透過美國的精密儀器製造，再把成品交給委託台灣代工的廠商，由他們拼裝到機器上再拿去賣。

據統計，每塊晶片1美元賣出去，美國公司可賺取3毛8美元、台灣公司可賺取1毛1美元。俞大㵢指出，台美之間有很好合作關係，認為台灣是與美國理念相近、可靠的夥伴，駐美代表處會持續與美方溝通。

俞大㵢說，台灣約莫十年前，對外投資有80％是到中國大陸，現在則有40%到美國，未來在這個基礎之上會持續增強；俞大㵢說，我國會持續向美國表達，台灣未來在AI等科技業上，是美國不可或缺、有能力且可靠，能幫助美國再次壯大的堅實夥伴。

而美國晶片法也正在被川普政府檢討，俞大㵢說，尚不清楚調整的方向，不過認為川普提名的商務部長盧特尼克日前在美國會的任命確認聽證會上有表達出不盡相同的說法。用不同方式、誘因等讓台灣產業到美國投資，都是台美雙贏。

川普政府暫停所有對外援助是否衝擊台灣？俞大㵢說，美對外援助是暫停不是取消，也非針對特定國家。