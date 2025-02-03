Hami Video春節平台收視增 自主訂閱用戶成長2.3倍
中華電信（2412）Hami Video新春收視開紅盤，強檔獨家戲劇過年期間攻占用戶眼球，整體收視較去年春節同期成長50%，戲劇類獨家熱播韓劇《我的完美秘書》人氣居高不下，連續三周霸占影劇館+冠軍，拿下Yahoo戲劇榜1月冠軍，展現話題討論熱度；台劇《不如海邊吹吹風》迎來大結局亦吸引影迷收看，加上綜合類《那些年，撐起職棒的他們》、人氣台綜《夜市王》收視暢旺，台韓影視齊力帶動平台用戶自主訂閱較去年同期成長2.3倍。
中華電信影視業務於2024年大有斬獲，受惠奧運掀起運動收視熱潮，以及共同出品台劇《八尺門的辯護人》、《商魂》橫掃金鐘9項大獎加持，Hami Video影劇館+訂戶數較2023年成長35%、電視館年成長147%。影劇館+2024年每月平均不重複收視用戶數年增77%，收視時數年增110%；電視館不重複收視用戶數年成長140%。根據創市際「2024影視OTT串流服務滿意度調查」，Hami Video獲消費者票選本土OTT品牌「節目內容最多元」、「有最多獨家內容」和「最喜歡的本土OTT」三大肯定。
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