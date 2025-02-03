江蕙師妹 米拉蜜3月開首場個唱！限量41折早鳥票開搶
代工大廠英業達（2356） （2356）攜手知名金牌音樂製作人陳子鴻，合力在旗下虛實元邦技術的集大成之作「元宇宙平台」上，打造的「虛擬偶像」歌手米拉蜜（Mila Mii）繼日前在臺北小巨蛋成功演出後，也即將再度於眾人面前現身！英業達元宇宙技術處近日宣布，歌手米拉蜜將於今年3月1日再次登陸「虛實元邦平臺」，並為全球粉絲帶來一場別開生面的售票演唱會。
這場由「虛擬藝人」米拉蜜親自帶來的精彩演出，將在3月1日晚上8點於集團旗下「虛實元邦平臺」登場，而這場演唱會不僅是音樂與元宇宙科技融合的最新嘗試，更是音樂產業探索新出路的重要里程碑。英業達透露，目前「限量早鳥票」已自即日起，在VRSTATE官網上啟售，早鳥票價每張為200元，早鳥票的售票截止日期為15日，若大家不小心錯過購買時間，就只能以原價490元購買一般門票了。
據悉，英業達虛實元邦與金牌製作人陳子鴻攜手打造的18歲虛擬藝人米拉蜜，設定上來自於臺灣，不過她也擁有荷蘭的血統，剛出道的她今年18歲。而她是歌手也是時裝模特兒。母親是一名歌仔戲演員，從小跟著母親在戲班長大，8歲時搬到美國生活，開始迷上嘻哈音樂和街舞。米拉蜜的音樂風格獨樹一幟，將東西方文化精髓巧妙融合，為世界帶來全新的音樂體驗。
英業達透露，米拉蜜這次演出主題訂為「Mila's World演唱會」，並將於3月1日在英業達自研的「虛實元邦平臺」上舉行，這也將是米拉蜜在2025年的第一場售票型線上演唱會。而這場演唱會將展示米拉蜜多樣化的音樂才華，包括她在小巨蛋所演繹的歌曲以及全新的音樂作品。觀眾將有機會體驗到音樂與元宇宙科技結合的前沿演出。
作為幕後推手的陳子鴻透露，過去幾年國內大大小小的實體演出，都受到新冠疫情的衝擊而停擺，而自己則深感必須創造出一個不受環境限制的虛擬明星。米拉蜜的誕生，不僅實現了這一願望，更推動了整個娛樂產業向前邁進一大步。他強調，這次演唱會將會線上獨家播出，粉絲們可以通過虛實元邦平臺觀看米拉蜜的現場表演，無論身在何處，都能感受到她的魅力。而演出當晚除了之前在小巨蛋所演繹的歌曲外，還將帶來全新的音樂作品和驚喜環節，絕對不容錯過。
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