同一批駭客？ 欣興深圳之後南電昆山廠遭駭

過年期間PCB大陸廠區頻傳駭客事件，在欣興（3037）大陸子公司聯能科技於1月30日遭受勒索軟體攻擊之後，南電（8046）3日也公告，日前子公司南亞電路板（昆山）有限公司公告部分資訊系統遭受駭客網路攻擊。

南電3日公告，2月2日子公司南亞電路板（昆山）有限公司偵測到部分資訊系統遭受網路攻擊。處理過程：事發當下資訊部門已全面啟動相關機制與復原作業。預計可能損失或影響：評估對營運無影響。改善情形及未來因應措施：後續將持續密集監控，以確保資訊安全。

欣興日前在過年期間公告大陸子公司聯能科技於1月30日遭受勒索軟體攻擊。處理過程：本公司與外部鑑識團隊合作，第一時間進行事件分析及防禦。預計可能損失或影響：對聯能科技營運影響有限。改善情形及未來因應措施：本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全控管以確保資訊安全。