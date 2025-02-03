同一批駭客？ 欣興深圳之後南電昆山廠遭駭
過年期間PCB大陸廠區頻傳駭客事件，在欣興（3037）大陸子公司聯能科技於1月30日遭受勒索軟體攻擊之後，南電（8046）3日也公告，日前子公司南亞電路板（昆山）有限公司公告部分資訊系統遭受駭客網路攻擊。
南電3日公告，2月2日子公司南亞電路板（昆山）有限公司偵測到部分資訊系統遭受網路攻擊。處理過程：事發當下資訊部門已全面啟動相關機制與復原作業。預計可能損失或影響：評估對營運無影響。改善情形及未來因應措施：後續將持續密集監控，以確保資訊安全。
欣興日前在過年期間公告大陸子公司聯能科技於1月30日遭受勒索軟體攻擊。處理過程：本公司與外部鑑識團隊合作，第一時間進行事件分析及防禦。預計可能損失或影響：對聯能科技營運影響有限。改善情形及未來因應措施：本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全控管以確保資訊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言