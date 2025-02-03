DeepSeek血洗輝達、台積電 為何宏碁陳俊聖反而看好？

DeepSeek橫空出世、震撼科技業，不僅重創美股的輝達（NVIDIA），也衝擊台股AI供應鏈指標台積電（2330），對此，宏碁（2353）總經理簡慧祥分析，DeepSeek讓open source（開源）的概念在AI領域開始成形，將對邊緣AI創造更多機會，宏碁董事長陳俊聖則指出，相信將來會有越來越多open source的項目，將刺激新的使用者模式，進而幫助終端裝置、使得買氣增加，因此宏碁樂觀看待此事。

宏碁高階主管3日在陳俊聖帶領下到創辦人施振榮家新春團拜，媒體詢問有關DeepSeek對AI產業影響。

對此，簡慧祥分析，DeepSeek是一個熱門議題，open source的概念在AI領域開始成形，對邊緣AI創造更多機會，因為他可以利用大模型去訓練各種小模型，更適合在終端上應用，也保留了整個架構的彈性，使用更有效率的運算結構。

簡慧祥指出，從以前的經驗來看，open source只要發展越來越快的話，對終端裝置如PC來說都是非常好的機會，因此我們持正面態度。而open source的概念也讓很多工程師能夠致力在這個方向發展，會讓更多AI新創企業蓬勃發展，對硬體也是非常好的助力，因此審慎樂觀看這件事。

陳俊聖表示，相信不會只有一個Gen AI、一個大語言模型是open source，預期將來會有越來越多open source的項目，這會更加刺激新的使用者模式，進而幫助終端裝置、使得買氣增加，因此宏碁樂觀看待此事。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，DeepSeek是一個相當好的機會點，因為他帶給大家一個想法是算力成本大幅下降，換句話說，對很多開發中國家，他本來害怕算力是要花很多錢去建構。

侯知遠認為，現在因為DeepSeek的成功，他讓很多中小型國家或是一些主權基金部分，可以開發自己的算力，這是未來開發中國家一個很大的機會。