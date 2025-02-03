快訊

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

開紅盤破功！台股收盤跌830點史上第四慘 半導體、AI族群重災

DeepSeek血洗輝達、台積電 為何宏碁陳俊聖反而看好？

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁今日舉行新春團拜。記者吳凱中／攝影
宏碁今日舉行新春團拜。記者吳凱中／攝影

DeepSeek橫空出世、震撼科技業，不僅重創美股的輝達（NVIDIA），也衝擊台股AI供應鏈指標台積電（2330），對此，宏碁（2353）總經理簡慧祥分析，DeepSeek讓open source（開源）的概念在AI領域開始成形，將對邊緣AI創造更多機會，宏碁董事長陳俊聖則指出，相信將來會有越來越多open source的項目，將刺激新的使用者模式，進而幫助終端裝置、使得買氣增加，因此宏碁樂觀看待此事。

宏碁高階主管3日在陳俊聖帶領下到創辦人施振榮家新春團拜，媒體詢問有關DeepSeek對AI產業影響。

對此，簡慧祥分析，DeepSeek是一個熱門議題，open source的概念在AI領域開始成形，對邊緣AI創造更多機會，因為他可以利用大模型去訓練各種小模型，更適合在終端上應用，也保留了整個架構的彈性，使用更有效率的運算結構。

簡慧祥指出，從以前的經驗來看，open source只要發展越來越快的話，對終端裝置如PC來說都是非常好的機會，因此我們持正面態度。而open source的概念也讓很多工程師能夠致力在這個方向發展，會讓更多AI新創企業蓬勃發展，對硬體也是非常好的助力，因此審慎樂觀看這件事。

陳俊聖表示，相信不會只有一個Gen AI、一個大語言模型是open source，預期將來會有越來越多open source的項目，這會更加刺激新的使用者模式，進而幫助終端裝置、使得買氣增加，因此宏碁樂觀看待此事。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，DeepSeek是一個相當好的機會點，因為他帶給大家一個想法是算力成本大幅下降，換句話說，對很多開發中國家，他本來害怕算力是要花很多錢去建構。

侯知遠認為，現在因為DeepSeek的成功，他讓很多中小型國家或是一些主權基金部分，可以開發自己的算力，這是未來開發中國家一個很大的機會。

AI 宏碁 開發中國家

延伸閱讀

因應台積電進駐學生增 楠梓國小2期工程開工

台積電下週赴美開董事會 將檢視亞利桑那州廠進度

三利空衝擊！台積電一度跌至1060元 跌幅逾6%

華爾街誤解DeepSeek現象 專家看多蘋果後市

相關新聞

川普若對台半導體課稅免驚 法人估三可能台積電續擁優勢

美國川普政府有意對全球半導體供應鏈出手，法人觀察，若對台半導體課稅仍免驚，實際從產業實務運作來看，預期將有三種可能，龍頭...

黃仁勳喊訂單倍增！這4大廠最吃香、2025展望一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年前特地搭專機訪台，並親自出馬為合作夥伴緯創（3231）尾牙活動「緯創小年夜」站台，而他...

台積1奈米廠 傳落腳台南沙崙

台積電最先進的一奈米製程生產重鎮，傳出將落腳在台南沙崙。台積電編定為台積電25廠，並規畫可容納設立六座廠的超大型晶圓廠（...

塔塔收購印度 iPhone 廠 和碩：子公司持股降至四成

和碩集團（4938）陸續淡出iPhone製造，印度塔塔電子先前表示，已買下和碩印度子公司60%股權，擴大印度製造布局，並...

【重磅快評】下令禁用DeepSeek 數發部只做簡單的事？

數位發展部近日公告禁止公務機關使用中國大陸推出的DeepSeek（深度求索），理由不外乎資安風險與資料外洩疑慮。相較於國...

DeepSeek逆襲、川普宣布調高關稅！AI類股慘摔 台股盤中下挫900點

春節休市期間中國人工智慧（AI）公司DeepSeek逆襲、美國總統川普宣布將調高關稅，台股今天一度重挫逾千點，最低達22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。