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塔塔收購印度 iPhone 廠 和碩：子公司持股降至四成
和碩集團（4938）陸續淡出iPhone製造，印度塔塔電子先前表示，已買下和碩印度子公司60%股權，擴大印度製造布局，並將與和碩協作共同整合團隊。
對此，和碩3日公告，該公司之子公司Pegatron Technology India Private Limited決議辦理現金增資，本公司因未參與本次現金增資致綜合持股比例由100%降至40%。
塔塔電子於1月24日宣布收購和碩於清奈的一座iPhone組裝廠股權，將大幅增強其iPhone製造能力，強化作為蘋果供應商的地位，與鴻海（2317）集團正面交鋒。不過，塔塔並未公布此購併案的財務條件。和碩先前證實此交易案，但未多做評論。
印度主管機關今年元月初批准塔塔購買和碩印度公司的股權案，塔塔收購和碩印度廠後，在印度南部泰米爾納德邦共擁有兩座工廠。塔塔先前已向緯創（3231）購入位於印度卡納塔克邦的iPhone組裝廠。
和碩共同執行長鄧國彥日前表示，去年公司有在印度設立一座新廠，下半年開始運作，以推進電動車與通訊產品布局，供應印度內需為主，預期未來不久後，也會生產消費性產品。
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