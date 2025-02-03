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東陽總裁吳永祥紅了！獲利達標染紅髮

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
吳永祥紅髮紅了，東陽團拜期許新年會更好。（東陽提供）
吳永祥紅髮紅了，東陽團拜期許新年會更好。（東陽提供）

東陽（1319）2025年2月3日開工，舉行新春團拜盛會，除了展望2025新目標，更大亮點就是總裁吳永祥的「紅頭髮」驚喜亮相！兌現達標承諾，2024年自結合併營收255.96億元，累計合併稅前淨利為55.3億元，累計稅前EPS 9.16元(自結稅後EPS 7.3元)，帶領東陽業績創新高，寫下史上最賺紀錄，更表示2025年東陽目標紫氣沖天。

吳永祥上任總裁後，即在心中埋下，並對所有客戶、員工宣布，「東陽EPS 6元染紅，幹部接力在EPS 9元染紫，目標紅到發紫，經營更上層樓」，為了時時勉勵目標必達，所以戴紅色眼鏡、紅色手錶、紅色手機，連辦公室都充滿紅色用品，就是提醒自己要更拚。

總裁最重視「巡廠」，每天幾乎是家裡、工廠兩點一線，帶領幹部、員工不斷整理整頓，是無止境的使命，打造成全球最先進的自動化生產線，提升產能、品質及出貨量能，將產線效益最大化，良率、利潤才能顯現出來。一步一腳印，整理整頓的改善，都實際反映在經營成果上，東陽從2012年(吳永祥總裁上任)到2024年，獲利成長近6倍，負債比大幅降低，具有充裕穩定的現金流，支應購地擴廠，得以掌握未來成長動能。

東陽整理整頓挺過艱困疫情，為了疫後市場商機，積極展開購地擴廠計畫，以因應目前AM市場需求熱絡，緩解本廠的空間利用，以及未來3-5年成長需求。吳永祥總裁更強調要AM團隊持續拉大與競爭者的距離，從訂單、生產、到出貨都一定要順，掌握市場成長；OEM深耕研發創新，積極業務合作，發展產品利基，期許2大事業群永續經營，共創未來。

東陽總裁吳永祥兌現承諾，頭髮紅了。（東陽提供）
東陽總裁吳永祥兌現承諾，頭髮紅了。（東陽提供）

吳永祥 東陽

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