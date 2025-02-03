【重磅快評】下令禁用DeepSeek 數發部只做簡單的事？

數位發展部近日公告禁止公務機關使用中國大陸推出的DeepSeek（深度求索），理由不外乎資安風險與資料外洩疑慮。相較於國際上AI早已風起雲湧，數發部迄今沒有擘畫明確的AI發展策略，也看不出有能力發展台版DeepSeek，只會下達禁令，是不是太簡單了？

全球AI技術發展迅猛，各國相繼制定AI發展戰略，從美國的OpenAI、Anthropic，到中國大陸的DeepSeek、文心一言，歐盟也在AI法規與標準上積極布局。如果數發部只會禁止某些AI工具，沒有更進一步的政策與投資，未來台灣在AI新時代下可能淪為技術消費者，而非技術創新者。

DeepSeek的團隊宣稱只用了560萬美元即不到新台幣2億元，就訓練出這樣的AI模型，其超低成本震驚業界。即使外界對此數字仍然存疑，但DeepSeek低成本及開源模型這兩項優勢不容忽視，相比之下，難道以台灣的科技能力沒辦法做出自己的AI？數發部照理說應是台灣AI發展的領頭羊，不准大家用DeepSeek之外，還可以做什麼？

台灣目前只有三個大型語言模型研究計畫：TAIDE（推動台灣可信任生成式AI發展計畫），這是由國科會提供約3億元經費所補助發展的計畫。TAME（TAiwan Mixture of Experts）由長春集團、和碩聯合科技等企業聯合發起的大型語言模型開發計畫。第三個是聯發科的DaVinci生成式AI平台。只有第一個是由政府帶頭做的計畫，但僅在ChatGPT火熱的當下取得短暫的經費，後續模型未做明確更新。

以台灣擁有強大的半導體與硬體優勢，如果政府願意投入資源，完全有機會發展自己的AI大模型。重中之重的是建立AI產業戰略與發展目標，關鍵在於政府是否願意提供長期資金支持、AI人才是否足夠、是否能與台積電、聯發科等科技業合作，形成AI硬體與軟體的完整生態系。

數發部就算沒能力推動建立AI應用工具的大工程，大可從最簡單也是讓民眾最有感的部分著手，例如整合散見於政府各部門各自的App或網站客服，讓民眾只需要透過一個AI查詢就得到正確的回應，取代現有的「人工客服」與「低效的FAQ查詢」，大幅減少公務人員負擔，提高政府行政效率。說來說去，數發部可不要只會砸大錢做出個俗稱「點麵線平台」的「台灣雲市集」而已。