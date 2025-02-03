DeepSeek逆襲、川普宣布調高關稅！AI類股慘摔 台股盤中下挫900點
春節休市期間中國人工智慧（AI）公司DeepSeek逆襲、美國總統川普宣布將調高關稅，台股今天一度重挫逾千點，最低達22502.2點，失守半年線約22604點，盤中跌勢稍微收斂至約900點；權值股台積電下挫逾6%，廣達等多檔AI類股跌停。
11時24分左右，台股加權指數為22635.24點，下跌890.17點，跌幅3.78%，成交值新台幣3382.78億元；電子類股重挫約5%，金融類股跌0.45%，代表中小型股的櫃買指數下挫超過3%。
電子類股賣壓沉重，晶圓代工廠台積電盤中最低1060元，跌幅超過6.6%；鴻海最低163.5元，挫逾9%。宏達電年前宣布部分HTC XR的研發團隊將加入Google，今天股價打入跌停板53.3元鎖住。
中國新創公司深度求索（DeepSeek）近期推出標榜低成本的模型，引發外界對打造AI模型是否還需投入大規模資金的討論。AI概念股今天股價全面慘摔，廣達、緯穎、勤誠、台光電、雙鴻、奇鋐皆打入跌停板，緯創下跌超過9%，英業達挫逾8%。
與AI伺服器題材關聯較低的類股成為資金避風港，IC設計廠聯發科盤中小漲逾1%，電腦品牌廠宏碁、華碩分別上漲2.6%、5.6%，電競大廠微星勁揚逾7%。
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