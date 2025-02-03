川普揮出關稅大刀 法人憂蘋果毛利可能受影響

美國總統川普宣布對墨、加、中加徵關稅，法人機構表示，若iPhone進口關稅成本皆由蘋果吸收，估計對iPhone毛利率影響範圍為1.10%~1.91%，若Apple將此成本轉嫁至相關供應鏈，業者的影響將相對可控。

美國總統川普宣布對墨西哥加徵25%關稅，加拿大除能源產品外，加徵25%關稅，對中國輸美產品加徵10%關稅；法人機構指出，由於川普首次對中國輸美商品課徵課徵10~15%關稅時，對手機豁免，因此，當時中國輸美手機不受影響。此次普遍額外加徵10%關稅，對NB、手機、遊戲機與穿戴式產品皆產生影響。

分析師表示，由美國人口普查局2023年統計資料，美國進口商品和服務總值約達4兆美元，中國商品約占4,330億美元，由中國機電產品進出口協會出口資料顯示，中國手機出口總值為1,388億美元，iPhone出口總值為788億美元，占中國手機出口總值約為56.7%，對美國出口智慧型手機總值為384.3億美元。

此次美國對中國加徵10%關稅，依美國進口手機總值約384.3億美元計算，美國購買手機將額外支出38.4億美元，若以iPhone占中國手機出口總值比重56.7%計算，估計iPhone消費者額外增加21.77億美元關稅成本，以2024年iPhone營收2,006.19億美元計算，若關稅成本完全由蘋果所吸收，預期約影響iPhone毛利率1.10%，在極端假設下，若所有自中國進口手機皆為iPhone，且Apple負擔所有關稅，影響毛利率1.91%。

法人機構表示，美國自中國進口手機加徵10%關稅，若關稅成本皆由蘋果吸收，估計對iPhone毛利率影響範圍為1.10%~1.91%，若Apple將此成本轉嫁至相關供應鏈業者影響相對可控，中長期而言，手機業者加大越南、印度等非中國廠區生產量能，預期美國自中國進口手機總值將呈現逐年遞減，關稅衝擊將漸次減緩。