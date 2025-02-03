台積電下週赴美開董事會 將檢視亞利桑那州廠進度

晶圓代工廠台積電預計下週赴美國舉行例行董事會，預期也會檢視美國亞利桑那州廠建廠進度，不過近期美國總統川普釋出可能對晶片開徵關稅，市場認為將牽動台積電在美布局態度。

台積電規劃下週前往美國召開董事會，決議2024年第4季財務報告及現金股利。由於川普日前表示將對半導體加徵關稅，並點名晶片製造業都跑到台灣，使得台積電美國投資及全球布局備受矚目。

檢視台積電布局概況，美國亞利桑那州第1座晶圓廠已提前於2024年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。

台積電在日本熊本的第1座特殊製程技術晶圓廠也在2024年底開始量產，第2座廠將於2025年開始興建工程，至於在德國德勒斯登的建廠進度順利，預計2027年量產。

因最先進製程量產必須緊跟著研發，台積電董事長暨總裁魏哲家於1月法人說明會中表示，最先進製程一定會在台灣先量產，此外，台積電會持續在台灣擴大先進製程和封裝產能。

台積電將持續擴大台南科學園區3奈米產能，並準備在新竹和高雄科學園區建立多階段2奈米晶圓廠，亦在台灣多個地點擴大先進封裝設施。

台積電規劃於高雄P3廠房東側土地接續啟動擴建計畫，延續先進製程，發揮產能群聚綜效，擴建的P4、P5廠房預計2025年動工。媒體今天報導，台積電1奈米生產重鎮，傳出將落腳台南沙崙。不過消息並未獲得台積電證實。