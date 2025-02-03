美課徵墨西哥關稅 緯穎：與客戶協商調配全球產能

美國預計4日起對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，將影響在墨西哥設廠的台灣供應鏈，包括緯穎、英業達、緯創與廣達等電子代工廠。緯穎發布重訊說明，與客戶協商並調配全球產能，將不限於轉移生產據點降低衝擊。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署一項行政命令，自4日起對中國商品徵10%關稅，對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅。由於墨西哥是台灣電子代工廠全球布局區域之一，勢必增加廠商營運成本。

緯穎2日晚間發布重訊指出，將持續與客戶協商，並調配全球產能，包括但不限於轉移生產據點。

鴻海先前表示，鴻海代工模式造成關稅主要影響落在客戶，客戶可能會調整生產地點，但鴻海全球布局，相較於競爭對手，受到影響可能更小。鴻海也推出最新美國設廠計畫，將投資3303.3萬美元，取得美國德州休士頓土地與廠房。

和碩先前指出，正在評估的美國廠也很快會有定論。廣達斥資2.3億美元（約新台幣74.6億元），現金增資美國田納西州子公司QMN。仁寶日前也表示，評估在美國南部設廠可能性。