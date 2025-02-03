宏達電部分XR人力賣Google 開市日股價慘摔跌停

宏達電年前宣布震撼彈，部分HTC XR的研發團隊將加入Google ，Google將支付2.5億美元的交易價金。市場對宏達電未來展望表達憂慮，今天蛇年開市日股價打入跌停板53.3元鎖住，合計約1.3萬張賣單高掛。

宏達電在1月23日農曆年封關隔日宣布，Google將支付2.5億美元（折合新台幣約82億元）的交易價金，部分HTC XR的研發團隊將加入Google，Google將取得XR智慧財產權的非專屬授權（IP），預計於2025年首季完成。

儘管2.5億美元的交易價金將挹注宏達電轉盈，終結至少連續26季單季虧損的紀錄，但市場對於宏達電未來展望表達憂慮，今天股價開盤後隨即打入跌停板53.3元鎖住，跌停價位和市價還有合計約1.3萬張賣單高掛。

宏達電第一次與Google交易是在2017年，當時Google以11億美元（當時約新台幣330億元）買下宏達電約2000名手機研發人力，包括參與打造Google Pixel手機的HTC成員；時隔7年多，宏達電再與Google針對XR領域交易研發團隊與專利使用權，引發許多網友和產業界人士都在問，「HTC還剩什麼？」

面對外界的質疑，宏達電法務長盧佳德先前回應，「對Google的IP授權不會是專屬，宏達電自身仍可繼續使用」，HTC現有XR事業與研發不會受到影響，會實現更精簡的產品組合，HTC和Google將探討未來的合作機會，並加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社記者表示，宏達電此項交易在短期上可望獲得一定的業外挹注、美化財務報表，但人才很珍貴，宏達電要重建相同規模的團隊非常難，未來要正面還是負面看待這個交易，則要觀察宏達電組織精簡後，如何引導資源聚焦在更具發展潛力的領域，「也就是瘦身後，能不能跳得更高」，並在XR產業中，找到自己的方向與角色。