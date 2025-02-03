黃仁勳喊訂單倍增！這4大廠最吃香、2025展望一次看

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳年前特地搭專機訪台，並親自出馬為合作夥伴緯創（3231）尾牙活動「緯創小年夜」站台，而他也趁著登台致詞的機會，向外界重申「AI商機仍相當龐大」，並透露自己2025將再給緯創「非常龐大」的訂單量，他直言「目前訂單非常大，但之後的訂單量還會再更大（is vary big，The amount will be more）」。對此，《經濟日報》也特地將受惠的4家代工廠鴻海（2317）、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）最新展望依序列出，快來看看吧！

1. 鴻海

鴻海（2317）作為輝達（NVIDIA）的主力代工廠之一，近年在各方面的表現也屢創佳績，董事長劉揚偉對2025年的展望保持樂觀，他也預估今年AI占伺服器營收的比重將超過50%，並成為營收成長的最大來源。而他也預估旗下GB200伺服器有望在首季開始大量出貨；而外傳輝達3月GTC大會將發表最新的GB300 AI伺服器，屆時鴻海的GB300也將邁入研發設計階段，並且團隊預計最快今年上半年即可推出實機，因此有望再度成為全新GB300伺服器的最大供應商，後續發展備受市場關注。

2. 英業達

代工大廠英業達（2356）今年歡慶50周年，董事長葉力誠直言「50年是一段不簡單的旅程」並期許大家在未來50年的旅程，都能繼續攜手奮鬥。總經理蔡枝安則透露，團隊去年整體表現都很不錯，而增加最多的還是在伺服器的部分，佔比甚至有到40%，而目前全球都已在擴產，目前最主要的佈局在墨西哥及泰國，而2025年也會繼續增加，他說，旗下包括伺服器及notebook等產線，未來也都會在泰國增加產能，自己樂觀看待2025年各產品線表現續揚。

3. 廣達

代工大廠廣達除手握全球三大CSP廠「谷歌（Google）、微軟、亞馬遜（AWS）」所給出的龐大AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）推出的最強晶片GB200，也拿下不小比例的訂單。對此，董事長林百里也像集團員工門喊話，去年的廣達AI成績拿下第一，這都是大家的功勞，展望2025年市場表現，他認為，「2025年是一個『禧年』而市場還有很多的機會，並看好廣達的後續表現。

4. 緯創