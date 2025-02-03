台積1奈米廠 傳落腳台南沙崙

台積電最先進的一奈米製程生產重鎮，傳出將落腳在台南沙崙。台積電編定為台積電25廠，並規畫可容納設立六座廠的超大型晶圓廠（Giga-Fab），選定廠址主要考量為放大現有南科先進製程生產聚落綜效，且北接嘉義，南連高雄、屏東等國科會積極推動的科學園區，成為「大南方新矽谷推動方案」的核心指標投資，也是在完成美、日、德等海外布局後，展現根留台灣的決定。

台積：持續評估合適用地

台積電則回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣為主要基地，不排除任何可能。一切資訊請以公司對外公告為主。

台積電已在新竹寶山和高雄楠梓興建新廠，作為二奈米生產基地。若以台積電編定生產工廠邏輯，新竹寶山廠稱Fab 20、美國廠Fab 21，高雄廠Fab 22，日本廠Fab 23，德國廠Fab 24，約略也代表台積電決定地點的時間序列。

而台積電繼美日德後，在台投資不停歇，未來興建新廠重心將南移，董事長魏哲家日前在法說會後受訪證實此說法。此外，台積電本月中旬的董事會將「遠征」美國亞利桑那州舉行，據了解，屆時也可望通過新增屏東投資案。

半導體Ｓ廊帶 重要性擴大

而台積電一奈米廠址撤離桃園龍潭後，其他縣市極力爭取，消息人士透露，台積電感受到嘉義、台南、高雄和屏東等綠營縣市提出的配合藍圖和整體規畫，尤其高雄極力打造從南科台南園區向南延伸高雄、白埔、橋頭、楠梓等科學園區或產業園區，連接仁武產業園區、和發產業園區再到高雄最南端的新材料循環產業園，再與亞灣智慧科技創新園區及晶創計畫ＩＣ設計中心，形成完整的產業聚落，也就是高雄市長陳其邁不斷提倡的「半導體Ｓ廊帶」。台積電一奈米落腳台南沙崙，等於擴大Ｓ廊帶的重要性，預料將吸引更多的材料和周邊設備供應鏈投資。

據了解，台積電已向南科管理局提出在沙崙設立一點四奈米及一奈米的用地需求，這也意謂著六座廠的規畫，初期前三座廠、即P1到P3規畫作為一點四奈米生產使用，後三座為一奈米。不過，若中科廠能順利交地，中科廠優先列入一點四奈米生產規畫藍圖後，台積在沙崙的建廠也可能改為前三座為一奈米，後三座為○點七奈米。

南市府經發局昨回應，因應廠商強大建廠需求，南科管理局計畫在沙崙園區新設ＡＩ生態科學園區，目前相關土地規畫中，詳細資訊以南科管理局說明為主。南科管理局指出，沙崙生態科學園區目前依「科學園區新設及擴建園區作業須知」規定辦理可行性評估並徵求民眾意見，將納入民眾意見審慎評估後持續推動；有關廠商建廠資訊，須以廠商發布資訊為準。

產業界人士說，沙崙園區離台積電現有五奈米和三奈米生產重鎮的南科18廠，車程僅卅分鐘，若南科管理局將南科擴大計畫往沙崙擴大或直接擴大沙崙目前編定面積，供台積電建廠，有利解決台積電建廠急迫用地需求，且台積電南科廠未來將一奈米製程或更先進的○點七奈米在此建廠，對向來重視生產效率及吸納人才的台積電，有很大的加分作用。