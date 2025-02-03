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聯合報社論／總統跟總召關係：成功收割、失敗切割？

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學者：台積獲美補助 之後可能拿不到

聯合報／ 記者林海賴昭穎／台北報導
學者表示，拜登政府通過的晶片法，川普政府應該不會再撥款補助。圖為台積創辦人張忠謀二○二二年在鳳凰城新廠發表演說。（美聯社）
學者表示，拜登政府通過的晶片法，川普政府應該不會再撥款補助。圖為台積創辦人張忠謀二○二二年在鳳凰城新廠發表演說。（美聯社）

美國總統川普宣布對中國大陸、加拿大與墨西哥開徵關稅，並預告將對半導體等產品課徵關稅，學者認為我科技業難以倖免，像是台積電赴美設廠依法可取得六十六億美元的補助，「但之後可能拿不到了」。

學者認為川普開始兌現選舉政見，加、墨和美國的產品替代性高，作為第一波貿易戰對象，對於爭取國內支持有利，但必須要觀察的是，川普接下來是否會對亞洲、歐洲國家出手，而川普的政策走向也會是今年的最大變數。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，不管哪種產品，川普認為只要不是在美生產，或是外購的進口品，就是「對美減分，對其他國家加分」，因此採取課徵關稅或其他政策工具，達到製造業回流美國的目標。

此外，劉大年說，川普在競選期間也表態反對補貼外國企業，以拜登政府通過的晶片法為例，他認為川普政府應該不會再撥款補助了，台積電赴美設廠依法可取得六十六億美元的補助，「但之後可能拿不到了」。

台積電財務長黃仁昭先前表示，台積在去年第四季已取得十五億美元的第一筆補助款。除了台積電，全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶去年宣布赴美投資，美商務部也允諾提供四點○六億美元補助，但補助款能否到位也出現變數。

針對川普先對加、墨出手，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，兩國生產的產品與美國有很高替代性，若出口到美國的規模縮小，美國廠商的生產量就會提高，對於提高就業也有幫助，在爭取國內支持度方面相當有利，而目前效應還沒有外溢到其他國家；至於對大陸要加徵百分之十的關稅，則是恫嚇的性質比較大。

台積電 川普 美國

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