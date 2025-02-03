台積1奈米傳落腳台南沙崙 業界：根留台灣的決心

台積電（2330）最先進的1奈米製程新廠傳將落腳台南沙崙，規劃打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠（Giga-Fab），藉此放大現有南科先進製程生產聚落綜效，並北接嘉義，南連高雄、屏東等國科會積極推動的科學園區，成為 「大南方新矽谷推動方案」的核心指標投資。

對於1奈米新廠落腳台南沙崙的傳聞，台積電表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，該公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能。

台積電已在新竹寶山和高雄楠梓興建新廠，作為2奈米生產基地，消息人士透露，台積電內部將台南沙崙1奈米新廠命名「晶圓25廠」。業界解讀，台積電在台灣投資最先進的製程，展現公司完成美、日、德等海外布局後，根留台灣的決心。

台積電在台投資不停歇，未來興建新廠重心將南移，台積電董事長魏哲家日前在主持法說會後受訪時證實此說法。此外，台積電本月中旬的董事會將「遠征」美國亞利桑那州舉行，據了解，屆時也可望通過新增屏東投資案。

台積電1奈米廠址撤離桃園龍潭後，其他縣市極力爭取。消息人士透露，台積電感受到嘉義 、台南、高雄和屏東等綠營縣市提出的配合藍圖和整體規畫，尤其高雄極力打造從南科台南園區向南延伸高雄、白埔、橋頭、楠梓等科學園區或產業園區，連接仁武產業園區、和發產業園區再到高雄最南端的新材料循環產業園，再與亞灣智慧科技創新園區及晶創計畫IC社計中心，形成完整的產業聚落，也就是高雄市長陳其邁不斷提倡的「半導體S廊帶」。

台積電1奈米落腳台南沙崙，等於擴大S廊帶的重要性，預料將吸引更多的材料和周邊設備供應鏈投資。

據了解，台積電已向南科管理局提出在台南沙崙設立1.4奈米及1奈米用地需求，這也意謂著六座廠的規畫，初期前三座廠、即P1到P3將作為1.4奈米生產使用，後三座為1奈米。若中科廠能順利交地，中科廠優先列入1.4奈米生產規畫藍圖後，台積電在台南沙崙建廠也可能改為前三座為1奈米，後三座為0.7奈米。

南市府經發局昨日回應，因應廠商建廠需求，南科管理局計畫在沙崙園區新設AI生態科學園區，目前相關土地仍在規畫中，詳細資訊以南科管理局說明為主。

南科管理局指出，沙崙生態科學園區目前依「科學園區新設及擴建園區作業須知」規定辦理可行性評估並徵求民眾意見，將納入民眾意見審慎評估後持續推動。