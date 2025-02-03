快訊

民進黨團新會期三長名單出爐 柯建銘續任總召 她首任書記長

鴻海不甩紅色警戒 GB200出貨達標

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
無懼中國大陸DeepSeek來勢洶洶，輝達超級AI晶片GB200出貨持續穩步推進，鴻海台灣、越南等地廠區農曆年期間大動員。記者吳康瑋／攝影
無懼中國大陸DeepSeek來勢洶洶，輝達超級AI晶片GB200出貨持續穩步推進，鴻海台灣、越南等地廠區農曆年期間大動員。記者吳康瑋／攝影

無懼中國大陸DeepSeek來勢洶洶，輝達超級AI晶片GB200出貨持續穩步推進，鴻海（2317）台灣、越南等地廠區農曆年期間大動員，總計投入逾超過5,000人全力趕工，達成輝達為GB200截至元月底會計年度所設定的交付目標，呼應輝達執行長黃仁勳所言：「鴻海Blackwell已順利量產，取得巨大成功」。

儘管歷年首季為傳統淡季，鴻海GB200伺服器元月下旬起已大量出貨，挹注營收將更顯著，有望帶動上半年業績淡季不淡。

法人指出，鴻海春節期間全力衝刺GB200機櫃交貨，透露美系雲端服務供應商等客戶對AI資料中心需求持續強勁，即便DeepSeek橫空出世，短期內仍不會影響各大CSP資本支出，從近期美系CSP廠釋出的最新資本支出展望可見一斑。

面對市場質疑美系CSP廠砸重金投資AI領域的必要性，微軟與Meta於1月29日召開財報會議時，不約而同強調，在AI領域投入巨額支出有其必要，2025年資本支出絲毫未因AI「黑馬」DeepSeek竄起而受影響。

Meta執行長祖克柏重申，2025年將投入600億美元至650億美元（約新台幣1.98兆至2.14兆元）資本支出，用於AI開發，他認為隨著時間過去，在資本支出和基礎設施上的大量投資，將成為戰略優勢。

微軟重申2025年資本支出將持續增加，預計投資800億美元（約新台幣2.63兆元）建立AI資料中心。微軟執行長納德拉表示，隨著AI變得更有效率、更易於取得，需求將急遽成長，微軟將持續在全球擴展運算資源，並在訓練與推理資源分配間，取得適當平衡。

隨著AI應用成本下降，業界預期，未來AI服務除大語言模型外，將加速普及至各產業領域的效率提升相關應用，激發新一波AI需求成長動能，進一步帶動整體市場對AI雲端服務與GPU需求總量升溫。

法人認為，美系CSP資本支出持續擴增，除為採購GPU用於模型優化所需，預期部分也將用於為AI資料中心提供穩定的電力系統支援。

AI 微軟 資本支出

延伸閱讀

「賠錢貨」差點毀掉輝達…黃仁勳挺過3次破產危機 站穩AI霸主地位

DeepSeek 重挫美股…AI概念股 後市短空長多

AI淘金熱 科技業投資拚場…資本支出衝3,000億美元

鴻海2025成台股小飛象！專家曝「準備高飛」：跌到這價位快買爆

相關新聞

台積1奈米廠 傳落腳台南沙崙

台積電最先進的一奈米製程生產重鎮，傳出將落腳在台南沙崙。台積電編定為台積電25廠，並規畫可容納設立六座廠的超大型晶圓廠（...

DeepSeek推白菜價AI服務 比OpenAI打對折還有找

DeepSeek橫空出世，在台股封關期間震撼全球科技業之際持續乘勝追擊，最新消息傳出攜手華為推出「白菜價」AI服務，每百...

美加徵關稅 手機、筆電、遊戲機恐漲價

美國總統川普下令4日起對加拿大和墨西哥商品開徵25%關稅，另外在現有基礎上對中國大陸商品加徵10%關稅。道瓊社指出，這是...

貿易戰升溫 網通廠神準、啟碁等迎轉單

美國總統川普啟動貿易壁壘大戰，加上白宮調查中國大陸「洗產地」更趨嚴格，台灣網通廠迎來新一波轉單，業者春節連假收假前夕歐美...

鴻海不甩紅色警戒 GB200出貨達標

無懼中國大陸DeepSeek來勢洶洶，輝達超級AI晶片GB200出貨持續穩步推進，鴻海台灣、越南等地廠區農曆年期間大動員...

台積1奈米傳落腳台南沙崙 業界：根留台灣的決心

台積電最先進的1奈米製程新廠傳將落腳台南沙崙，規劃打造可容納六座12吋廠的超大型晶圓廠（Giga-Fab），藉此放大現有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。