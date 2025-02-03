美加徵關稅 手機、筆電、遊戲機恐漲價

美國總統川普下令4日起對加拿大和墨西哥商品開徵25%關稅，另外在現有基礎上對中國大陸商品加徵10%關稅。道瓊社指出，這是美國加徵關稅首次波及智慧手機，可能導致美國手機價格上漲。

在川普第一任和拜登政府時期，儘管對大陸商品課徵重稅，但都未曾波及智慧手機。CNN引述聯邦貿易數據指出，美國去年從中國大陸進口最大宗的是消費電子商品，包含手機、電視、筆電、遊戲機、顯示器等。中國大陸也是家電的主要供應國，所以家電特別容易受川普關稅的影響。此外，在美國販售的鞋子99%都是進口，逾半是大陸製造。

另外，標普全球（S&P Global）經濟學家則分析，墨西哥的汽車和電子設備行業易受大規模關稅衝擊；加拿大的礦物加工業也同樣面臨風險。在美國，農業、漁業、金屬和汽車生產業的可能衝擊最大。

一些公司可能將成本轉嫁給消費者，導致商品價格上漲；非耐久財的價格可能在短期內便飆升，諸如食物、衛生紙等雜貨。美國的酪梨大部分來自墨西哥，因此酪梨價格可能會上漲。黃瓜、番茄、櫻桃、龍舌蘭和楓糖漿的價格也可能激增。

耐久財方面，如汽車，由於現有庫存或公司預期關稅是暫時性的，價格可能會較慢上漲。不過，杜克大學經濟系副教授騰特諾表示，「這些可能需要一些時間，但如果新制關稅長期存在，那麼這些商品價格終究也會調漲」。