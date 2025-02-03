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貿易戰升溫 網通廠神準、啟碁等迎轉單

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
美國總統川普啟動貿易壁壘大戰，加上白宮調查中國大陸「洗產地」更趨嚴格，台灣網通廠迎來新一波轉單。示意圖。 美聯社
美國總統川普啟動貿易壁壘大戰，加上白宮調查中國大陸「洗產地」更趨嚴格，台灣網通廠迎來新一波轉單。示意圖。 美聯社

美國總統川普啟動貿易壁壘大戰，加上白宮調查中國大陸「洗產地」更趨嚴格，台灣網通廠迎來新一波轉單，業者春節連假收假前夕歐美客戶瘋狂找上門，不僅原訂要在墨西哥廠生產的客戶要求緊急轉移訂單，也希望增加美國與東南亞製造產能，神準（3558）、啟碁（6285）、中磊（5388）、明泰（3380）、展達、正文（4906）等受惠。

不具名的網通業者透露，川普拍板對墨西哥、加拿大、中國大陸輸美產品課徵關稅，「擔憂關稅戰效應擴大的歐美客戶都來了」，擁有「美國製造」據點及東南亞產能的台廠更具優勢，成為歐美客戶轉單首選。

台灣網通廠迎新一波轉單
台灣網通廠迎新一波轉單

台灣網通廠當中，「族群營收王」智邦擁有美國生產線；展達、神準都正與夥伴啟動美國製造；達運光電具有美國據點，大家都在拚速度、搶商機。

啟碁、中磊、智易、正文、明泰、建漢等也在泰國、越南或菲律賓等東南亞國家建構產能，也觀察到來自客戶轉單的探詢商機。不僅美國客戶很積極，歐洲及印度客戶也有動作。

不具名的國內網通大廠高層透露，川普當選之後，網通業普遍「忙得不得了」，因為歐、美等十多組客戶都來了，要把原本在其他供應商墨西哥廠生產的單，轉到自家東南亞生產基地。

網通業者分析，美國對墨西哥進口產品課徵25%關稅之後，成本比大陸生產加關稅後還貴，對客戶來說，要客戶將本求利，但「安全」第一，成本與便宜都是關鍵，東南亞變成首選。

業者回憶，2018年美中貿易戰開打，台灣網通廠低調且快速地撤出中國大陸，不僅返台擴廠，也同步前進東南亞，新建非大陸產能的速度堪稱科技業數一數二快。近年網通廠更多元布局，印度、墨西哥甚至美國製造都有準備。

有網通業者形容，台灣網通廠就像遊牧民族，除了多個生產基地布局，隨時運籌調配全球產能，最快落地三到六個月內就可以量產，成台灣網通產業搶商機的最佳競爭力。

因應美方對陸企「洗產地」調查日趨嚴格，台灣網通廠也積極出招，透過布建美國製造產能爭取更多訂單。業者私下透露，過往大陸供應商透過在東南亞國家及墨西哥等設立公司及製造方式「洗產地」，但現在大型營運商等客戶發標案或下採購單，都會要求供應商自己提報公司股東、資金來源以及使用非中國料件比重，即使台灣網通廠是台資也怕被誤殺，因此申報上都非常謹慎，而美國製造能有效避免不必要的麻煩。

東南亞 網通廠 美國

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