昕力資訊越南佈局再擴大 砸重金收購當地軟體業者

數位轉型軟體開發商昕力資訊（7781）今（2）日宣布，團隊為擴大對越南市場的佈局，於去年下半年啟動的首件海外併購計劃，瞄準當地一家擁有自建保險核心系統的軟體研發業者Alpaca Vietnam Company Limited進行收購，而整項收購進度已成功在今年1月21日完成。昕力資訊預計，團隊未來憑藉自身在金融保險業中，長年積累的系統服務經驗，以及當地團隊深厚的軟體研發能力，將可進一步擴大本公司在國際市場的佈局。

昕力資訊透露，該公司為越南少數具有自建保險核心系統研發能力的供應商，主要提供當地大型保險公司數位解決方案，該公司具備強大的技術實力及深厚的地緣關係，對推展越南市場具有重要助益。而該公司旗下現有的客戶涵蓋東南亞及北歐，並擁有相當優質的客戶基礎與技術實力，而團隊已於1月21日完成對越南Alpaca Vietnam Company Limited（原名Alpaca Vietnam Joint Stock Company）的收購程序，團隊也看好該併購將為公司國際化進程注入新的動能，提升公司在全球市場的競爭力。

據了解，數位轉型軟體開發商昕力資訊於2005年4月成立，至今邁過近20個年頭，團隊長年以「AI科技驅動創新，賦能企業數位轉型」為經營理念，也是台灣少數以「MIT(Made in Taiwan)100%」自有研發企業級軟體的數位轉型科技領導廠商，主要提供台灣與國際市場中大型企業客戶軟體授權訂閱(Subscription)、數位轉型系統建置與顧問服務。

事實上，昕力資訊旗下客戶橫跨金融業、政府機構、醫療、製造業等中大型企業，依客戶數位轉型需求，以授權訂閱模式提供昕力資自主研發軟體，並搭配全方位的數位轉型解決方案提供系統建置以及維運服務。團隊自主研發的產品擁有多項發明專利，以AI、ESG、資訊安全與數位轉型為研發主軸，主要產品包含交談式AI 服務平台、企業數位服務中台、AI節能與ESG數據服務平台，並每年持續投入新產品研發，確保市場與技術領先優勢。