「我是台積電的張忠謀，要找黃仁勳先生」一通電話成就輝達 改寫晶片發展史

摘要 輝達於1993年成立時，黃仁勳曾辛苦地尋找製造晶片的產能，並數度致電台積電自我推銷，但都沒有下文。因此1996年，黃仁勳決定以私人名義寫封信給台積電的執行長張忠謀。這次，張忠謀終於回電給他，開啟兩人30多年亦師亦友的交情，並促成輝達與台積電建立了堅實的伙伴關係。

輝達的危機

一如其他圖形晶片公司，輝達只設計產品和製作產品原型──並未實際量產。晶片製造是外包給全球為數不多的專門的晶片代工公司。這些公司投資數億美元建立無塵室、購買專業設備和聘請技術高超的人員，來將小小的矽晶圓製成先進的電腦設備。

輝達自創立以來，就一直委託歐洲晶片集團意法半導體（SGS-Thomson，1998年更名為意法半導體〔STMicroelectronics〕）製造它的晶片。黃仁勳和其他兩位共同創辦人早在第一次和紅杉資本開會時就知道，意法半導體的聲譽並不卓著；而面對東亞較低廉的勞力，它也很難保有競爭力。

但如今輝達大量創造和銷售優秀晶片，意法半導體的弱點就更難忽視了。1997年底，業務主管傑夫．費雪為一支來自捷威科技的團隊安排參觀意法半導體位於法國格勒諾布爾（Grenoble）的製造廠。RIVA 128已經上市好幾個月，來自遊戲玩家的需求強勁。這趟行程原本該是費雪和輝達同慶的勝利之旅。

在飛往法國的班機上，費雪得知意法半導體在輝達的旗艦產品上遇到良率問題。而這間代工廠預估，它只吃得下捷威大約一半的訂購量。費雪記得，「那時我們得和意法半導體的人祕密磋商，討論該怎麼跟捷威傳達這件事。」

那次災難性的工廠之旅只是全面危機的第一個警訊，而危機終於在感恩節爆發。費雪原本要去印地安那州北部的岳母家中休他久違的假，結果整個假期幾乎都在打電話，通知戴爾和其他電腦製造商這個壞消息：他們先前所訂購那個冬季最火熱的顯示卡，沒辦法如數拿到了。而他一邊和怒氣沖沖的廠商通電話，也不忘向執行長報告意法半導體的近況。

「我們已經跟所有客戶簽約，都是我們夢寐以求的客戶，而現在我們卻得進入分配模式，」他說。

黃仁勳一直告誡員工同樣的錯誤千萬別犯第二次──而現在他發誓絕對不會屈就於無法達成輝達所需生產水準的代工夥伴。所幸，他心裡還有一家供應商。

和台積電聯手

輝達於1993年成立時，黃仁勳曾辛苦地尋找製造晶片的產能。他曾數度致電台積電自我推銷──那是世界公認最好的製造商，紅杉的唐．瓦倫丁更是建議黃仁勳從一開始就要找台積電合作──但電話始終沒有打通。1996年，他嘗試更私人的接觸。他寫了封信給台積電的執行長張忠謀，問能否與他討論輝達的晶片需求。這一次，張忠謀打給他了，而這兩位男士約好在森尼韋爾碰面。

那次會面，黃仁勳勾勒了輝達未來的計畫，解釋為什麼輝達這一代的晶片需要更大尺寸的裸晶，未來還會更大。他如願從台積電那裡要到一些產能來彌補意法半導體的不足，而雙方的關係似乎進展得頗為順利。張忠謀常回到森尼韋爾確定輝達獲得所需的全部產能，把重點記在一本小黑本上。他甚至在1998年度蜜月期間也繞過來拜訪。

「我從這個工作獲得最大的樂趣就是看到我的顧客成長、賺錢並大獲成功。」張忠謀這樣說，而對於像輝達這種成長快速的顧客，尤其如此。

這兩位執行長和兩人的公司在非常短的時間就變得十分密切──而輝達和意法半導體之間的關係，惡化得幾乎一樣快──到了1998年2月，輝達將台積電定為主要供應商。這正好在輝達宣布推出最新晶片RIVA 128ZX時發生：那在英特爾備受關注的i740登場後十一天即亮相，輝達定位為明顯優於競爭對手的改良版。它提供比i740更好的效能、跟i740一樣的8MB影格緩衝區，售價每塊32美元，只比英特爾的定價28美元略高。就算英特爾想削價競爭，RIVA 128ZX仍可望保住輝達在PC市場的霸主地位。

圖／取自商業周刊

(1) 1987台積電成立於台灣新竹。 (2) 1995 – 1996收到黃仁勳的來信後，張忠謀打電話到輝達的辦公室。黃仁勳叫大家安靜一點，他要聽清楚張忠謀說什麼。 (3) 我是台積電的張忠謀，我要找黃仁勳先生。 (4) 各位！小聲一點！是張忠謀打來的！ (5) 1998張忠謀拜訪輝達的泰洛斯道園區看看作業情況。台積電製造了輝達最成功的兩塊晶片─RIVA 128和RIVA TNT。黃仁勳後來才知道當時張忠謀與夫人張淑芬是在度蜜月。 (6) 仁勳，我們來談談3D圖形吧。你跟我們要很多很多晶圓。你真的需要那麼多嗎？ (7) 忠謀兄，3D圖形將是龐大的產業。打電玩是殺手級應用。有朝一日，大家都會打電玩。3D將成為電腦產業的驅動力。 (8) 有趣了……所以，那麼多晶片你賣得完嗎？ (9) 400萬 (10) 800萬 (11) 1999輝達掛牌上市 (12) 2001黃仁勳送禮祝賀張忠謀七十大壽。 「睿智的探險家，發現通往未來的途徑，為眾人指引明路。」 (13) 2004黃仁勳獲頒第一屆「張忠謀博士模範領袖獎」 (14) 2004年3月9日 張忠謀到黃仁勳家裡和黃仁勳夫婦及孩子吃飯聊天。張忠謀回憶他在德州儀器的日子。 (15) 你在台積電之前做什麼？ (16) 我生涯初期是在德州儀器工作，我們是做科學計算機的。 (17) 酷欸！我和史賓賽有設計程式，用我們的TI-89玩遊戲。 (18) 2007黃仁勳在電腦歷史博物館採訪張忠謀。 (19) 2011黃仁勳在台積電領袖論壇致詞。 (20) 2011頭一個CoWoS 測試晶片（採用先進封裝技術的晶片） (21) 2013黃仁勳和張忠謀及夫人張淑芬一同慶祝他的五十大壽。張淑芬讓黃仁勳挑選一幅她的畫作當禮物。 (22) 黃仁勳生日快樂。 恭賀五十大壽，我和張忠謀有個特別的禮物要給你。 這些都是我畫的，請挑一幅你最喜歡的。 (23) 這一幅好美呀…… (24) 這幅也好漂亮…… (25) ……我只能選一幅嗎？ (26) 2011台積電製造10億晶片 (27) 2014張忠謀獲得「史丹佛工程英雄」殊榮。黃仁勳負責開場演說，強調張忠謀的成就。 (28) 張忠謀已將台積電打造成全球仰賴的半導體平台，不管製造什麼都要靠台積電。 (29) 2017黃仁勳出席台積電三十週年慶。 (30) 2015發表第一個CoWos Tesla帕斯卡微架構。 (31) 2017張忠謀授予黃仁勳交通大學榮譽博士學位。 (32) 2017台積電運出近六百萬個12吋晶圓給輝達。 (33) 忠謀兄，你的事業生涯是世間絕無僅有─是貝多芬的第九號交響曲。 你建立純代工廠的遠見、長期雙贏關係的哲學、以及「跳火圈」完成傑出執行業績的敏捷度，都是引領眾人的精神，讓大大小小的公司都能以台積電為基礎成長茁壯。 台積電是你畢生的成果─是真正偉大的公司，深受業界、夥伴乃至對手崇拜與敬重。是一個國家的驕傲，無比重要的公司，更是藝術傑作。 我會珍惜我們許多美好的回憶、不可思議的旅程，和偶爾的摩擦。與你合作一直是我事業生涯最快樂的事。 你的夥伴和朋友 黃仁勳

《輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密》

作者：金泰（Tae Kim）

譯者：洪世民, 鍾玉玨

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文「我是台積電的張忠謀，我要找黃仁勳先生。」一通電話成就輝達，改寫晶片發展史》