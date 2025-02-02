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日月光投控受惠需求強勁 法人估今年 EPS 破 8 元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

日月光投控（3711）公布去年營收後，法人機構指出，預期2025年先進封測ATM需求將顯著增長，帶動營運向上，估計今年每股獲利（EPS）突破8元，成長至8.4元。

法人機構指出，觀察日月光投控去年12月營收月減0.05%、年增6%，累計去年第4季營收季增1.31%，其中，IC ATM營收季增3%。4Q24先進封裝的需求強勁，包括AI和網通產品，甚至研發中的產品，但消費性產品，手機或其他communiation，並沒有如往年季節性的成長，預估第4季EPS2元；日月光投控2024年營收為5,954.1億元，年成長2.3%，預估全年EPS為7.2元。

2024年市場復甦速度低於預期，毛利率也略受壓抑，2025年預計也將溫和成長，若排除AI HPC產品，2024年半導體市場呈現衰退。日月光投控先進封測領域，受惠AI晶片需求強勁，2024年相關業績預計將超過5億美元，提前達成營收翻倍的目標。

分析師指出，先進封測將是日月光2025年主要成長動能，測試領域的投資效益開始顯現。除爭取到台積電CoWoS-L的後段訂單外，旗下矽品也在中科建置測試產線，包括晶圓測試與老化測試，可望爭取客戶一條龍式的服務，帶動先進封測業績向上。

日月光投控先進封裝的基地K18廠有望在本季季底開始進機，今年下在半年開始投入量產，將使先進封測業績再挑戰翻倍。

毛利率方面，雖測試業務在增長且毛利較高，但總體毛利率未如預期提升，因為市場需求疲弱，加上運營成本增加，預估日月光投控今年EPS成長為8.4元。

日月光 營收

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