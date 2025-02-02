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Meta 、黃仁勳加持 AI 眼鏡爆紅 台積電、臻鼎受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
Nvidia執行長黃仁勳。路透
Nvidia執行長黃仁勳。路透

今年CES展中，AI眼鏡呈百家爭鳴的發展態勢，隨Meta與Ray-Ban（雷鵬）合作的AI智慧眼鏡獲得熱烈迴響，黃仁勳年前參加上海年會時，疑似帶著AI眼鏡大秀舞姿，AI眼鏡成為市場熱議焦點中，法人機構看好台積電（2330）、臻鼎-KY（4958）等供應鏈將受惠。

法人機構表示，AI智能眼鏡部分，自去年9月Meta合作Ray-Ban推出後，輕量化優勢獲得市場關注，同時，在今年CES中，AR裝置及AI智能眼鏡具接電話、聽音樂、翻譯、健康監測等功能更具吸引力中，預估智慧型眼鏡將為下一階段穿戴型裝置主要增長動能。

而為了增加終端消費者接受程度，目前有兩痛點仍有改進空間，包含穿戴舒適度以及應用面增加，其中應用面增加部分，藉由AI導入，將可有效擴展應用場景。整體技術發展方向為VR、AI、AR，但彼此並非取代關係。

AI眼鏡主要體現幾個發展趨勢，首先，在AI加乘下，擴增使用場景，為將來AR鋪路；其次，為追求舒適性以及續航力，晶片將持續使用最先進製程；再增，眼鏡將為主要載體，潛在市場量體最大。

主要受惠個股方面，對台廠而言，將集中在相關高算力晶片的提供者，在追求輕量化下，耗電量（更優秀的能耗比）與更高的算力是需先解決的問題，而先進製程晶片將有效解決相關需求，如使用4nm製程高通AR1Gen1，主要受惠個股為代工廠龍頭台積電，以及影像處理晶片（ISP）提供商凌陽創新，其已可導入AR智慧型眼鏡∕VR頭戴裝置。

而因AR∕VR需配置銀幕、晶片主機板、傳感器及電池等零件為了減輕重量，設計上會使用HDI板增加佈線密度，且使用軟板連結相關零部件，受惠個股為全球軟板最大供應商臻鼎-KY，以及受惠WIFI規格升級穿戴式裝置潛在受惠股立積（4968）。

AI AR 晶片

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