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蘋果AR眼鏡計畫遇瓶頸 成本難以打平而終止

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

彭博引述據知情人士報導，蘋果（Apple）放棄研發須搭配Mac的一項高階擴增實境（AR）眼鏡計畫，在開發吸引一般消費者的頭戴式裝置再遇挫折。

報導說，蘋果上周已結束這個計畫。消息人士透露，這產品看起來和普通眼鏡無異，但內置顯示螢幕需要和Mac連線。這產品和中國大陸 Xreal的One系列以及聯想的ThinkReality相似，且在Vision Pro推出反應不佳後，原被視可進一步發展的方向。

售價3,499美元的Vision Pro過於笨重且價格昂貴，難以吸引消費者。蘋果希望推出一般用戶都能接受的產品，但事實證明並不容易以適當的成本找到適合的技術。

蘋果面臨被Meta搶占市場的風險，Meta已推出一款備受歡迎的Ray-Ban聯名智慧眼鏡。蘋果原本也打算在2027年推出這款代號為N107的眼鏡。

連接Mac的AR眼鏡在蘋果高層審核時表現不佳，想要的功能也持續變化。負責開發這產品的Vision產品部門的人認為計畫已難以為繼，如今蘋果顯然在上周放棄了計畫。

Vision Pro進展遲緩，但仍不堪為一個技術上的傑作。蘋果執行長庫克1月30日表示，採用這產品的企業客戶愈來愈多。但Vision產品部門員工卻認為，整個團隊缺乏目標與明確的方向，放棄N107不過是開發頭戴式裝置失利的最近一例，團隊士氣也大受打擊。

蘋果還在研發Vision Pro的新一代產品，包括原版的升級版本，其他開發中的概念像是AirPods搭載相機。蘋果高層仍然希望，最終能開發出一款獨立的AR眼鏡。

Vision 消費者 眼鏡

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