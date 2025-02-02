大數字／陸廠PCB市占率提升 產值超車

陸資PCB產業2024年在全球市占率提升至32.9%，首次稱霸，而台資廠商產值市占落居為31.6%，工研院產科國際所分析師張淵菘初步估算，2024年陸資PCB產值首次超車台資廠，預計2025年會繼續維持陸資廠市占第一，台廠第二，但兩者差距不會很大。

台經院產經資料庫資深分析師邱昰芳分析，陸廠市占率快速拉伸主要有兩個原因：一是陸廠掌握了出海口，主導手機、電動車等應用產品，比如2024年手機復甦其實以非蘋陣營的華為、小米、Oppo與vivo為主。此外，大陸電動車除本地銷售成長快，海外影響力也在增強；二是大陸政策正在推國產替代，品牌廠會優先向本土廠商採購，外資廠商要打入不容易，只有大陸國產未能製造才向台日買。

台灣電路板協會（TPCA）表示，台灣主要在伺服器板以及手機軟板，大陸板廠則以相對技術難度較低的車用板、手機板與電腦板為主。雖然兩者技術差距正逐漸縮小，但台廠優勢在於整體全球EMS產業、及半導體產業仍由台灣所控制，並且與美系客戶有著長久的合作關係。

值得注意的是，TPCA指出，地緣政治下，一些敏感性產品如伺服器、低軌衛星可能會中美二元化生產，這為台廠創造有利的機會。不過也因地緣政治風險，廠商可能會要求這類產品不能在台灣生產。

邱昰芳表示，就廠商角度而言，只拼產值沒意義，產值某種程度是影響力，但重點是在產值中讓廠商獲利，目前台灣廠商轉型正在從量大思維轉型到價值高品項，只要產值維持一定水準，往高附加價值成為台廠主要思考。