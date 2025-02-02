大數字／陸廠PCB市占率提升 產值超車

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導
陸資PCB產業2024年在全球市占率提升至32.9%，首次稱霸。（聯合報系資料照）
陸資PCB產業2024年在全球市占率提升至32.9%，首次稱霸。（聯合報系資料照）

陸資PCB產業2024年在全球市占率提升至32.9%，首次稱霸，而台資廠商產值市占落居為31.6%，工研院產科國際所分析師張淵菘初步估算，2024年陸資PCB產值首次超車台資廠，預計2025年會繼續維持陸資廠市占第一，台廠第二，但兩者差距不會很大。

台經院產經資料庫資深分析師邱昰芳分析，陸廠市占率快速拉伸主要有兩個原因：一是陸廠掌握了出海口，主導手機、電動車等應用產品，比如2024年手機復甦其實以非蘋陣營的華為、小米、Oppo與vivo為主。此外，大陸電動車除本地銷售成長快，海外影響力也在增強；二是大陸政策正在推國產替代，品牌廠會優先向本土廠商採購，外資廠商要打入不容易，只有大陸國產未能製造才向台日買。

台灣電路板協會（TPCA）表示，台灣主要在伺服器板以及手機軟板，大陸板廠則以相對技術難度較低的車用板、手機板與電腦板為主。雖然兩者技術差距正逐漸縮小，但台廠優勢在於整體全球EMS產業、及半導體產業仍由台灣所控制，並且與美系客戶有著長久的合作關係。

值得注意的是，TPCA指出，地緣政治下，一些敏感性產品如伺服器、低軌衛星可能會中美二元化生產，這為台廠創造有利的機會。不過也因地緣政治風險，廠商可能會要求這類產品不能在台灣生產。

邱昰芳表示，就廠商角度而言，只拼產值沒意義，產值某種程度是影響力，但重點是在產值中讓廠商獲利，目前台灣廠商轉型正在從量大思維轉型到價值高品項，只要產值維持一定水準，往高附加價值成為台廠主要思考。

分析師 市占率 電動

延伸閱讀

矛頭指向大陸！CIA揭COVID病毒可能來源 白宮：可證實的事實

含淚也要逛！大陸西湖斷橋湧人潮「快擠爆」 遊客驚呼：斷橋變人橋

川普撤銷電動車優惠政策 法人聚焦東陽、胡連等後市

國際金價大漲 大陸春節期間買金熱潮不減

相關新聞

AI淘金熱 科技業投資拚場…資本支出衝3,000億美元

進入2025年，AI已不再只是各企業高呼的行銷口號，從今年初的美國消費性電子展（CES）可見一斑，「AI淘金熱」風靡各科...

大數字／印刷電路板 外銷比率下降…去年前九月降至61%

被視為電子工業之母的印刷電路板（PCB）一直是台灣的優勢產業之一。隨著世界地緣政治局勢變化，廠商的產地與出口地正在轉移中...

AI應用爆發 半導體鏈聚光…聯發科、台積電等受關注

AI應用當道，整體半導體相關供應鏈從上游IC設計廠聯發科，到晶圓代工龍頭台積電，與下游封測廠商日月光、京元電、旺矽、雍智...

AI狂潮來臨 代工廠利多…鴻海、廣達等迎接成長年

AI狂潮來臨，代工廠全線啟動，包括鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創、緯穎、和碩、神達等，同步點燃火熱的AI成長引擎，喜迎強...

AI伺服器建置潮 關鍵零件需求激增

2025年科技產業主軸仍是AI掛帥，AI伺服器建置潮大開，帶動關鍵零組件需求激增，包括備援電池模組（BBU）、電源、機殼...

積極搶進AI伺服器商機 華碩、技嘉業績看增

品牌廠商華碩、技嘉與微星等積極搶進2025年AI伺服器商機，其中，華碩集團已經宣示轉型為全方位AI企業，布局領域主要以A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。