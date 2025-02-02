積極搶進AI伺服器商機 華碩、技嘉業績看增

品牌廠商華碩（2357）、技嘉（2376）與微星（2377）等積極搶進2025年AI伺服器商機，其中，華碩集團已經宣示轉型為全方位AI企業，布局領域主要以AI PC及AI伺服器為主，華碩目標相關業務今年表現皆會優於去年。

伺服器業務方面，2024年前三季華碩伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，去年10月開始出貨H200產品。GB200伺服器於去年第4季提供少數樣品給客戶驗證，期盼2025年第1季正式增量出貨。

AI PC自2024年初問世以來，華碩喊出要擔任領頭羊，其AI PC產品線涵蓋高通、英特爾及超微陣營晶片，華碩在元月上旬的美國消費性電子展（CES 2025）火力全開，發表一系列AI解決方案，涵蓋消費性、電競、商用及迷你PC等各領域產品。

技嘉2024年全年營收2,651.31億元，年增93.67%，創歷史新高，就是受惠AI伺服器大量出貨，今年在AI伺服器持續大量出貨下，業績可望明顯增長，再創新高。

技嘉董事長葉培城表示，2024年業績翻倍成長後，AI伺服器需求已看到2026年，2025年內部仍訂下高成長目標。

葉培城透露，技嘉已於本季開始出貨輝達GB200 AI伺服器，至於輝達下一代的GB300伺服器，今年下半年很有機會出貨，只要供應鏈按照進度進行。

微星是電競大廠，過去伺服器出貨以網通資安伺服器為主，輝達掀起AI伺服器浪潮後，微星去年下半年開始急起直追，並推出輝達、英特爾與超微三大平台的AI伺服器，預計最快今年下半年放量，並帶動AI業績成長。