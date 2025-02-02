AI狂潮來臨 代工廠利多…鴻海、廣達等迎接成長年

AI狂潮來臨，代工廠全線啟動，包括鴻海（2317）、廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）、緯創（3231）、緯穎（6669）、和碩（4938）、神達（3706）等，同步點燃火熱的AI成長引擎，喜迎強勁成長年。

鴻海董事長劉揚偉預告，2025年是鴻海的「AI年」，AI伺服器在輝達GB200帶動下，出貨量將逐季攀升，AI占整體伺服器營收比重將超過50%，預期AI伺服器未來幾年仍將持續高速發展。

劉揚偉強調，鴻海從大型的雲端服務供應商（CSP）、NCP到一線品牌客戶，集團幾乎涵蓋所有客戶。就如輝達執行長黃仁勳所說，對AI伺服器需求非常瘋狂，鴻海已經準備好了，2025年出貨量將逐季升溫。

廣達董事長林百里高呼2024年廣達在AI領域成績第一名，去年辛苦研發的成果，今年就要產出了（指輝達最新GB200 AI伺服器），而且是「全壘打」，看好2025年是廣達高成長的一年。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令說，為因應不斷增加的專案需求，廣達AI要乘勝追擊，今年將擴編500至600名員工，而輝達下一代超級晶片GB300正在進行開發中，預計第3季推出。

仁寶董事長陳瑞聰宣示啟動「三年AI轉型計畫」，預期今年AI伺服器營收將倍數增長，占整體伺服器營收比重跳增為15%至20%。仁寶總經理伯納多羅表示，將持續加深與輝達合作，今年「更值得期待」。

英業達董事長葉力誠高喊，不僅2025年營收再向上，2026年、2027年也要持續突破，英業達AI布局不落人後，AI和機器人都準備就位進行中。

緯創總經理林建勳表示，第1季隨著GB200機櫃與運算板放量，AI相關營收會再向上，今年AI及伺服器需求火熱，占比將由目前的逾四成、進一步衝破五成，整體營運將持續成長，緯創在AI伺服器各等級產品布局都不會缺席，除已站穩腳步的高階產品外，也開始切入中低階AI產品。

緯穎受惠AI伺服器客戶動能續強，去年下半年營收逐季揚升，隨著大客戶亞馬遜ASIC出貨動能暢旺，今年相關營收貢獻將明顯升溫，法人估相關訂單將挹注緯穎伺服器代工營收達900億元。

和碩共同執行長鄭光志曾表示，過去一年集團穩健布局，已在對的方向前進，2024年底國內半導體中型客戶設備及測試都已通過，相信今年會有些成績出來。



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