AI淘金熱 科技業投資拚場…資本支出衝3,000億美元

經濟日報／ 記者鐘惠玲林薏茹／台北報導
AI示意圖。路透
AI示意圖。路透

進入2025年，AI已不再只是各企業高呼的行銷口號，從今年初的美國消費性電子展（CES）可見一斑，「AI淘金熱」風靡各科技廠，四大美系雲端服務供應商（CSP）今年資本支出估將衝破3,000億美元創新高，在AI賽道上催動油門，爭奪市場先鋒地位，輝達超微等AI晶片廠也備妥燃料，蓄勢待發。

亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等四大美系CSP今年將續砸重金擴大AI基礎建設。龍頭亞馬遜AWS去年資本支出約750億美元，微軟去年資本支出約550億美元，Google也將衝破500億美元，Meta估在380億美元至400億美元，今年四大CSP資本支出會再升溫，持續催動AI商機。

外資摩根士丹利去年11月發布報告預估，今年四大美系CSP資本支出將衝破3,000億美元，主要受到生成式AI市場需求快速發展、AI模型研發競爭加劇，及擴大AI基礎建設等三大因素驅動。

2025年AI淘金熱延燒
2025年AI淘金熱延燒

輝達身為AI霸主，積極搶攻實體AI應用市場，日前在CES推出Cosmos平台，包含生成世界基礎模型、標記器、防護機制與加速視頻處理管道等，可用於推動自駕車和機器人等實體AI系統的發展。

要進行實體AI模型開發，需要大量的真實世界資料和測試，輝達的Cosmos世界基礎模型（WFM）標榜可讓開發人員能方便產生大量逼真又符合物理原則的合成資料，以訓練和評估其現有模型。

輝達執行長黃仁勳表示，「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，就像大型語言模型，世界基礎模型是推動機器人和自駕車發展的基礎。創造Cosmos是為普及實體AI，讓每位開發人員都能掌握一般機器人技術。

輝達也與聯發科（2454）合作，推出小型AI超級電腦Project DIGITS，搭載GB10 Grace Blackwell超級晶片。GB10搭載Blackwell GPU，並與Grace CPU相連，是由聯發科與輝達攜手打造的產品。透過Project DIGITS，使用者能在桌上型電腦系統開發與執行模型推論，並在加速的雲端或資料中心基礎架構上部署模型。

超微的布局除最受矚目的AI加速器、伺服器處理器，以及為AI系統提供高效能前端網絡的DPU產品外，還有AI PC處理器等部分。

超微1月初發表全新Ryzen AI Max系列筆電處理器、擴展Ryzen AI 300系列處理器產品線等。超微也擴展其商用AI PC產品線，將AMD PRO技術整合至Ryzen AI Max、Ryzen AI 300及Ryzen AI 200系列處理器中。

超微指出，消費者和專業人士愈來愈重視AI PC生產力，藉由新一代支援AI的處理器，公司正將AI普及到所有裝置，並將工作站的強大效能帶到輕薄型筆電。

超微董事長暨執行長蘇姿丰先前表示，展望未來，在巨大的運算力需求推動下，可看到在資料中心、客戶端和嵌入式業務方面顯著增長的機會。

雖然輝達挾強大GPU效能與完整的GPU加速生態系，持續主導AI GPU市場，但由於產品價格高昂，加上各家CSP對AI應用需求不盡相同，輝達GPU通用性雖然強大，但不能完全滿足特定需求，亞馬遜AWS、Google、微軟及Meta等四大CSP也持續推進自研晶片布局。

AI 超微 輝達

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