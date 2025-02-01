全球掀DeepSeek震撼 法人估有利蘋概股年後表現

春節連假期間，全球科技業掀起DeepSeek震撼，AI指標股輝達（NVIDIA）股價暴跌，同時間蘋果股價逆勢上揚，奪回美股市值王寶座，法人看好有利國內蘋概股年後股價表現。

中國AI新創公司DeepSeek先後發表DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等兩款AI大模型，標榜成本低廉，卻可達到與ChatGPT相當效能，震撼美國矽谷。業界人士分析，DeepSeek可能顛覆傳統AI訓練「演算力至上」的邏輯。

法人分析，DeepSeek展示了AI模型開發的另一種可能性，高效AI模型不一定只能仰賴昂貴晶片與巨額資金投入，透過不同演算法和訓練方式，也能達到夠好的AI效能，這將顛覆原本的AI產業格局，削弱大家競相投入天價AI資本支出的動機。

反觀DeepSeek技術如果能夠真正降低AI推理的成本，蘋果憑藉其在邊緣運算方面的優勢，可將更多AI功能導入其iPhone或AR眼鏡等邊緣運算產品中，提升用戶體驗，將是主要受益者。

法人認為，蘋果和輝達的股價消長，可能牽動資金流向，影響國內蘋概股和AI概念股的年後表現。

富邦投顧董事長陳奕光觀察，DeepSeek透過蒸餾技術，未來許多AI訓練不一定要放在雲端，可以放在Edge端，對於蘋果等邊緣運算裝置相關廠商而言有機會受惠。

兆豐研究部分析，DeepSeek模型使AI訓練的成本和時間大幅下降，對於講求成本效益及資源有限的團隊有利，有望加速各行各業導入AI多種新應用場景，刺激AI新應用及加速AI邊緣裝置普及。

第一金投顧代理董事長留政鈺也分析，AI產業仍是2025年台股投資的主軸，惟除了AI伺服器外，AI產業蓬勃發展2年來，軟硬體應用逐漸成熟，包括三星、聯發科陸續推出AI手機晶片，英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等今年也將持續推出下一代AI處理器，輝達也聯手聯發科推出ARM處理器，2025年有望看到AI PC、AI手機等AI邊緣裝置的滲透率大幅提升。