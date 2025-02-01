研究機構：DeepSeek硬體GPU支出逾160億台幣

中國新創公司DeepSeek的模型成本引發熱議，並且造成股市震盪。研究機構SemiAnalysis今天發布報告指出，該公司至今在硬體繪圖處理器（GPU）上的支出遠超過5億美元（約新台幣160億元）。

SemiAnalysis指出，中國對沖基金幻方量化（High-Flyer）在2023年5月成立「深度求索」（DeepSeek）以推動AI技術研發，在此之前，幻方量化於2021年，也就是任何出口管制生效前，投資購買了1萬顆輝達（Nvidia）A100 GPU。

報告指出，該公司在GPU的投資上花費超過5億美元。

報告稱，輝達根據法規要求，生產了多款H100的變化版，如H800、H20。目前僅有H20可銷售給中國。輝達在過去9個月已生產超過100萬顆專供中國市場的H20 GPU。

報告分析顯示，DeepSeek的伺服器總資本支出（CapEx）約為16億美元。

報告提到，DeepSeek從中國本土招募人才，目前約有150名員工，正急速擴張。

DeepSeek的價格和效能這一週因出現模型訓練成本低於600萬美元的說法引起討論。報告強調預訓練成本僅是總成本一小部分，不代表完整支出。

DeepSeek論文中提到的600萬美元成本指的是預訓練運行（pre-training run）時的GPU成本，是模型總成本的一部分，未計入的重要支出還包括研發（R&D）、硬體總擁有成本（Total Cost of Ownership）等關鍵因素。

報告也提到DeepSeek能獲得大量算力資源與出口管制存在時間滯後（lag）有關。

美國智庫蘭德公司（RAND）研究員海姆（LennartHeim）近期分析，硬體的出口管制存在時間滯後，目前尚未完全發揮影響力。真正的考驗將出現在數據中心需要升級或擴展時，這對美國企業較為容易，但對受到出口管制的中國企業而言將是挑戰。

SemiAnalysis也評價指出，DeepSeek在開放權重模型上表現出色，超越Meta的Llama 、法國人工智慧新創公司Mistral AI、以及其他競爭者。