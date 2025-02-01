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川普稱黃仁勳「紳士」 輝達證實兩人討論AI政策

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國總統川普與晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在白宮會面，消息人士透露，兩人討論到中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）和人工智慧（AI）晶片出口限制等。

路透社報導，川普沒有詳細說明會談內容，但稱黃仁勳是位「紳士」。川普說：「我不能說會發生什麼事。我們見了面，是一場不錯的會談。」

美國政府正準備於今年春天進一步限制AI晶片出口，以確保美國與盟國保有先進運算能力，同時尋找更多方法阻止中國取得晶片。

輝達發言人透過聲明說：「我們感謝有機會與川普總統會面，討論半導體和AI政策…黃仁勳與總統談到強化美國技術和AI領導地位的重要性。」

知情人士說，這場會談早在DeepSeek的AI模型性能震撼科技界之前就排定。

消息人士還說，川普認為DeepSeek崛起，意味著「美國企業不必花大錢打造低成本（AI）選項」。

3名知情人士1月29日告訴路透社，川普政府正考慮針對輝達為中國市場設計的H20晶片銷售施加更多限制。

消息人士說，川普政府官員的相關討論還在初步階段，但早在前總統拜登執政時就考量過這個想法。H20晶片可用於AI軟體運作，是為了遵守拜登政府針對中國實施的出口限制所設計。

路透社昨天報導，美國商務部正調查DeepSeek是否一直在使用那些禁止輸往中國的美國晶片。

DeepSeek 川普 美國

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CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

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