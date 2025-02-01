快訊

初二大火吞台中燒肉店、星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

總預算突然萬眾矚目 綠大搞亡國感藍戰術、戰略一團亂

楊梅火燒車4死4傷 家屬發文「想了解救援過程」惹議 警方回應了

DeepSeek禁不禁 美國務院：將限制使用有風險工具

中央社／ 華盛頓31日專電

DeepSeek旗下AI模型強勢崛起之際，也掀起資安疑慮，義大利緊急限制DeepSeek平台取用義大利用戶個資，美國海軍也要求人員避免使用。第一線處理美中關係的國務院是否跟進，一名發言人今表示，將限制任何使數據面臨風險的工具。

中國新創公司DeepSeek的AI模型引發外界質疑如何處理用戶個資，美國海軍基於潛在安全及道德問題，已要求人員避免以任何形式使用DeepSeek的AI模型。美國國務院一名發言人下午以電子郵件回覆中央社詢問時指出，將限制任何使國務院數據面臨風險的工具及科技。

「我們致力保護我們的資訊及基礎設施，採取一切必要措施確保最高等級的安全。」

這名發言人說，國務院利用現有的AI工具及基礎設施來避免重複建置，及降低成本和安全風險。這種方式確保國務院使用經過審查、安全且有效的AI解決方案。

美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）也對白宮示警DeepSeek的資安風險。

兩人29日致函美國新國安顧問瓦爾茲（MikeWaltz）指出，DeepSeek在隱私政策中說明數據將流向中國，要求瓦爾茲考慮祭出既有行政命令限制美國關鍵基礎設施使用中國AI系統。

議員們並要求收緊輝達（NVIDIA）出口供給中國的H20晶片。兩人提到，輝達最新季報顯示收入有22%來自新加坡，呼籲瓦爾茲強化管控轉運晶片的第三國。

台灣數發部已特別警示公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免使用者相關數據或資訊被有資安疑慮的產品傳送。

DeepSeek 國務院 美國

延伸閱讀

美2月1日起「加墨中」加徵關稅！川普保證：課稅不會加劇美國通膨

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

川普：從未跟習近平談反對台獨換取協助俄烏停戰

中國DeepSeek掀疑慮 世界主要國家紛紛採取應對

相關新聞

英特爾：不放棄晶圓代工業務

英特爾上季營收優於預期，虧損也小於前季，但財測不如預期，並取消發布下一代人工智慧（AI）晶片，高層同時示意不放棄晶圓代工...

台積電面臨考驗時刻 謝金河：如何和川普團隊溝通 可能是當務之急

「台積電的考驗時刻」，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，台積電變數增加了，美國總統川普認定台積電搶走美國98%晶片生意...

年年不忘到訪阿婆水果攤 從與張忠謀的友誼看黃仁勳如何「重感情」

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳1月18日晚間拜訪台積電創辦人張忠謀伉儷，並由夫人張淑芬親自下廚，三人共進晚餐...

台積電AI營收今年挑戰兆元 占比有望逾三成

台積電受惠輝達、超微等大客戶AI晶片訂單持續湧進、雲端服務供應商（CSP）投入客製化AI晶片趨勢擴大，及美國總統川普推動...

宏達電XR資產以82億賣Google 提供智財權非專屬授權

品牌大廠宏達電昨（23）日拋出震撼彈，宣布與Google簽署協議，Google將以2.5億美元（約新台幣82億元）取得宏...

王雪紅喊話續挺創新研發 與 Google協議仍可使用XR專利

「昔日股價逾千元、全盛期年營收超過4,600億元，一年賺逾七個股本的宏達電會不會再回來？」對於宏達電接下來的動態，宏達電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。