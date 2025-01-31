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台積電面臨考驗時刻 謝金河：如何和川普團隊溝通 可能是當務之急

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

台積電的考驗時刻」，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，台積電變數增加了，美國總統川普認定台積電搶走美國98%晶片生意，連候任的商務部長盧特尼克也這樣說，顯然川普的團隊只是把晶片當成一般商品，而不是戰略物資，這對台積電增加不少新的壓力。

謝金河川普揚言要對台積電課100%關稅，正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知，接下來麻煩的是美國科技大廠。

關稅能使得上力的是一般商品，謝金河說，也就是說我本身已經生產的產品，面對另一個競爭對手削價競爭，弱化了自己商品的競爭力，於是我對競爭對手高關稅，以保護本國產業，像電動車。但晶片，尤其是先進製程的高階晶片，這是比較利益分工的結果，也就是這個產品在美國生產不划算，美國設計公司委託台積電生產，美國的設計公司因為沒有工廠，可以享受高達8、9成的毛利率，這是國際生產分工的結果。

「台積電的競爭力不是天上掉下來的」，謝金河表示，一開始美國的Intel、南韓的三星都是台積電的競爭對手，但後來台積電勝出，台積電良率遙遙領先。還有台積電恪遵為客戶代工的「Trust」，充分獲得客戶的信賴才能有今天。

假如川普對台積電開徵100%關稅，謝金河表示，台積電只是生產中間財，這個100%關稅一定是100%轉嫁至Apple、Nvidia、AVGO、AMD等大廠身上，對美國設計大廠只有添加成本轉嫁的壓力。而這個時候，美國大廠在全世界找不到可以幫忙代工的晶片製造商。

謝金河表示，如果川普要重新培養美國的晶片製造商，也許等到川普4年任期結束也辦不到。Intel現在市值只有852億美元，還差台積電很遠。而且，美國人不喜歡進工廠，晶片製造一直不是美國人的強項。如果川普沒有弄清台積電的戰略制高點，「他的美國再偉大，可能只是空談」。

謝金河表示，台灣在春節年假期間，台積電只有27日受到Deepseek衝擊下跌29.57美元，這幾天已經收復一半以上失土，看起來台積電仍然有一定的抵抗力，比Nvidia的股價強韌很多。2月20前後，台積電董事會要在美國召開，接下來台積電如何和川普團隊溝通？這可能是台積電的當務之急。

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