全球PCB產業鏈搶進泰國 台廠力退紅鏈聚焦藍海賽道

去中化浪潮下，台灣PCB業者前進泰國，也面臨陸資大舉進軍。業者憂心中國「內捲」文化會複製到東南亞，專家解析，這次台商是為地緣政治南向，不是當年為成本考量西進，掌握高階技術，「聚焦藍海賽道，可避免與紅鏈打價格戰」。

印刷電路板（PCB）是電子產品之母，台灣擁有全球最大PCB產業鏈，過去以兩岸生產運籌為優勢；美中貿易戰開打以來，供應鏈採取「中國+1」策略，滿足客戶分散風險的要求。2023年起，台廠PCB產業鏈大舉前進泰國設廠，2025年迎向逐步量產、開花結果的一年。

泰國因PCB產業發展相對成熟，至今有包括華通、欣興、臻鼎-KY、金像電、尖點、台虹等10多家台資PCB廠，宣布在泰國設新廠，並逐步推動開出產能。台灣電路板協會（TPCA）預期，2026年泰國PCB產值在全球市場比重可望超過5%，未來產能比重還會繼續增加。

不只台廠，因應美中貿易戰，陸資PCB廠商也加速海外布局，一方面跟隨品牌廠出海，一方面也在內需疲軟下，積極爭取歐美訂單。TPCA指出，截至2024年底，已有27家陸、港資PCB製造商前往泰國投資，將帶動為數可觀的紅色供應鏈陸續赴泰群聚。

「中國廠商過去在內地如何『內捲』，在東南亞也會複製同樣模式」，PCB上游材料廠高層對中央社記者表達憂心。台灣PCB業者在東南亞，將面臨紅色供應鏈在訂單、土地、資金、人才等多方面的競爭。

「內捲」是中國用語，源自社會學概念「內捲化」，用來形容社會文化重複勞作、毫無發展；現在「內捲」被視為「白熱化競爭」，也就是在資源有限的情況下，為搶奪資源，而進行非理性的過度競爭。

「相較於1990年代台商大舉西進，這次前進東南亞，成本不是最大考量，地緣政治才是」，台經院分析師邱昰芳表示，台商是因應客戶要求前進設廠，生產的板材不見得以中低階板材為主，而是依照客戶產品取向，供應伺服器、汽車產業為主，尤其廣達在泰國為重要伺服器生產據點，日系汽車供應鏈也集中在泰國。

邱昰芳點出，相較於台廠，陸廠產能投資規模大，速度也快，搶單上也很積極，即便現在伺服器ODM組裝是由台廠掌握，但PCB陸廠也積極向台系供應鏈送樣，腳步甚至比台廠還快。

她進一步說，「如果台廠沒有在產品上做出區隔，會面對紅色供應鏈很大的考驗，打價格戰也不會有優勢」。目前在東南亞的PCB產能多以硬板、HDI為主，陸廠擅長硬板，一線廠商和台廠的技術層次差距不大；而台廠在HDI板有優勢，產能開出後，將在中高階HDI建立出規模，技術層次也較高。

她舉例，由於地緣政治因素敏感，許多低軌衛星廠商勢必要尋求去紅化供應鏈，衛星用板就是台廠的利基市場，不會有陸廠來競爭，「聚焦藍海賽道，更可避免與紅色供應鏈陷入價格戰」。進一步來說，「既然後方有陸廠追兵，台廠也可以繼續向上提升」，與擅長利基型高階軟板和載板的日廠並駕齊驅，擴大市場。

此外，PCB產業鏈在南進熱潮下，對人才需求殷切，TPCA調查發現，企業在泰國投資設廠預估到2027年底，將會有近3000名工程師與管理師人才需求；短期龐大需求激增下，當地基層幹部與中階人才招募，對爭取量產時效的企業來說，是即刻且莫大的挑戰，TPCA也持續為台廠媒合人才，滿足缺口。

但不論是台廠還是陸廠，供應鏈大舉南向，人力與土地成本都會變高，而產地多元化也會面臨採購上的挑戰。業者私下坦言，「泰國目前雖然人力比中國便宜，但生產效率有待提升，找人不難，但留才難，都是考驗」，整體而言，PCB供應鏈落地泰國後，前方並非一片光明，挑戰也正開始。