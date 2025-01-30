科技大亨質疑DeepSeek說法 批美媒輕信中國宣傳

美國一家國防科技公司的創辦人認為，中國新創公司深度求索（DeepSeek）AI模型相關消息的炒作成分居多，外界不用過度相信這家公司的說法，也不需失去理智，上了中共宣傳的當。

美國國防科技公司Anduril Industries創辦人拉奇（Palmer Luckey）在昨天福斯財經（FOX Business）節目專訪中指出，媒體鋪天蓋地引述DeepSeek說法，稱這間中國公司是如何僅投入500多萬美元成本，便訓練出一個可與美國價值數十億美元聊天機器人匹敵的AI模型。

拉奇指出，DeepSeek並未完整公布他們開發兩種模型的成本，媒體也忽略了DeepSeek仍有很大部分的基礎設施成本不為人知。

拉奇表示：「我認為癥結在於，他們公布這個數字的目的，就是為了重挫美國公司。」

他說：「美國媒體中有很多有用的白痴（usefulidiots），只會盲目地報導，而無論是中國、媒體還是DeepSeek都沒有任何動機去糾正，讓許多像輝達（NVIDIA）這樣的美國公司都股價崩跌，市值蒸發數千億美元。」

「有用的白痴」這個政治詞彙是列寧用以形容因莫斯科精心設計參訪行程而目眩神迷的西方知識分子。

拉奇雖承認DeepSeek在AI方面取得令人印象深刻的進步和創新，但他警告外界不要過度相信這家公司的說法。

他說：「我並不認為大家應該聽信他們的片面之詞，他們應該要明白，有很多人在為美國的失敗而歡呼。有人在為我們的科技公司失敗而歡呼，顯然也為總統川普的失敗歡呼。遺憾的是，他們當中有很多人都在美國。」

拉奇還說：「他們以這種方式發布消息是有原因的，如果股市表現可以當作指標，他們確實達到原本預期的目的。」

他說：「各位聽好，我們可以承認中國AI確實是競爭威脅，但不需要因此失去理智，上了中共宣傳的當。」