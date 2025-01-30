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嘉義地震 南科管理局：台積電聯電少數機台預防性停機

中央社／ 台北30日電

嘉義大埔今天上午發生地震規模5.6，南科管理局指出，嘉義到屏東管轄園區內公共設施沒有問題，台積電、聯電少數機台預防性停機，其他廠商並無影響。

晶圓代工龍頭台積電對中央社記者表示，地震強度未達室外疏散標準，廠務工安系統正常，沒有人員受傷。

根據交通部中央氣象署上午最新資訊，嘉義縣政府東南方40.5公里（位於嘉義縣大埔鄉）今天上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，地震深度10公里，最大震度嘉義縣5強。

台積電 地震 大埔

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