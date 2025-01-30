半導體大廠撐腰不怕沒訂單 氫豐綠能全方位搶商機

氫豐綠能科技是少數獲准進駐南科的新創公司，從解決半導體大廠痛點出發，初期以獨家混氫燃料電池發電機作為第一個金雞母，拚2027年上市；中長期則將瞄準氫能載具市場，國產加氫站亦在規劃藍圖，全方位搶占氫能商機。

去年半導體大廠萬人運動會盛事，啦啦隊表演、趣味競走、大隊接力、拔河的歡樂氣息中，大會所需電力由氫豐燃料電池發電機供應。

2022年6月自工研院衍生的新創公司氫豐綠能，以金屬板電堆、混氫發電系統技術等2項專利一炮而紅，端出的燃料電池發電機產品，可將製程廢氫轉換為無碳電力，半導體、石化廠商都是客戶，去年全年營收突破新台幣3700萬元，短短2年半便達成損益兩平，今年將開始獲利。

根據工研院調查，全台石化、半導體副產氫量410MW，產值達615億元，考量既有廠房產能有限，最多一年生產10台150kW發電機，氫豐將砸3億元在南部科學園區管理局建新廠，是少數獲准進駐南科的新創企業，廠房預計2027年完工，屆時年產能將翻10倍，也力拚同年上市。

但這不是終點，氫豐董事長李鈞函透露，以半導體為例，一家大廠需求量動輒上千台，勢必要持續精進技術、提升機組規模，才能支應龐大需求。

零碳排混氫發電機問世 解決半導體大廠3痛點

李鈞函指出，EUV曝光機可能需要大量氫氣，目前副產氫的處理方式，是添加天然氣後燃燒，但畢竟會產生碳排，且天然氣價格不穩定，加上半導體大廠ESG指標越趨嚴格，氫豐燃料電池發電機正好可解決上述3大痛點，副產氫轉成電力還能落實資源再利用。

「可以說，我是被他們推著出來的」，李鈞函創業前，在工研院歷練超過15年，和半導體大廠的淵源，也始於工研院時期，從根據客戶提供數據，模擬半導體副產氫，成功混氫發電，到獨立門戶，在2023年8月取得德國萊茵TÜV安全認證後，訂單持續增加，創業之路越走越清晰。

不過，光有德國萊茵TÜV認證還不夠，他表示，半導體設備安全規範極為嚴謹，氫豐前後花費超過1年時間，終於在去年6月取得半導體業SEMI S2認證，代表自家混氫發電系統有機會真正進入廠房，為半導體大廠效力。

現在除了石化、半導體業，「用電大戶也在找我們，因為缺綠電」。

用電大戶喊缺綠電 混氫綠電憑證將成新寵

2022年，氫豐綠能攜手專門處理科技產品矽廢料的光宇應材，成功協助其子公司取得全球第一張氫能發電的綠電憑證，有望為台灣綠電供應打開另一扇窗。

李鈞函認為，以台灣地理條件，國內光電設置量有限，也不是到處都適合風力發電，但綠電需求只會越來越多，加上「用電大戶條款」壓力驅使，他透露，目前包含紡織、食品、旅館、醫院等大戶，都已主動找上門，表達對混氫發電綠電憑證的興趣。

秉持「對症下藥」原則，目前氫豐正和光宇應材合作500kW發電機，體積相當於一台40呎貨櫃車，預計今年上半年就能以公司名義取得綠電憑證，上架再生能源憑證中心，「假設這條路行得通，以後用電大戶跟我買設備，就可以自己申請綠電憑證」，紓解綠電剛性需求。

攤開氫豐股權結構，車王電、佳世達持股均近30%、工研院4%，半導體設備廠也有注資，由此可見氫豐多角布局野心，發電機只是開始。

耕耘電巴市場的車王電，是氫豐綠能大股東之一，雙方合作的氫能巴士，預計2026年上市，優勢在於氫燃料電池重量只有鋰電池的1/3續航力更久，且價格和電動巴士幾乎一樣，但要讓氫能車滿街跑，李鈞函直言，氫氣來源才是最大挑戰。

「如果一開始就設定要賣氫能巴士、氫能船，公司一定倒閉，因為沒有氫氣」，他呼籲政府帶頭規劃氫氣供應鏈，「眼裡不能只有『風光』，對我們則是『不氫不楚』」。

要讓氫能巴士街上跑 進口綠氨製氫勢在必行

考量國內再生能源電解產氫量十分有限，但大量依賴進口成本又太高，從科學角度來看，進口綠氨製氫成為解方。

他分析，液態氫溫度大約是零下253度，液化天然氣零下162度，液態氨則僅零下33度，而溫度越低，保溫成本越高，換言之，比起直接進口液態氫，綠氨運輸相對容易且划算。

作為氫能巴士提供者，氫豐綠能也要打造國產移動式加氫站，大小類似路上的氫氣槽車，一座成本估約3000到5000萬元，比中油進口而來的加氫設備便宜至少一半，但要能遍地開花，仍回歸到氫氣來源是否穩定。

雖說初期可運用國內餘氫，但這也有另一問題，他指出，半導體、石化廠商遍布全台各地，集中管理有其難度，還要疊加運輸成本，與其這樣，不如直接進口氨重組產氫，南科新廠房也已預留氨氣儲槽空間。

氫豐中長期目標是切入氫能載具市場，不僅去年和國內廠商合作國產氫能船成功試航，也計畫生產大型無人機助力離岸風場風機巡檢，海陸空通通有份，李鈞函笑說，「希望下次訪問，我就能開著氫能巴士，或操作無人機來載你們了」。