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DeepSeek恐慌趨緩 追隨華爾街反彈亞股多收高

中央社／ 香港29日綜合外電報導
白宮稱國家安全委員會正在評估中國AI新創公司DeepSeek對國安的影響。法新社
白宮稱國家安全委員會正在評估中國AI新創公司DeepSeek對國安的影響。法新社

亞洲股市追隨華爾街反彈，今天大多收高。由於對中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）的擔憂有所緩和，以輝達為首的科技巨擘收復日前暴跌的部分損失。

法新社報導，投資者正靜候美國聯邦準備理事會（Fed）今天將宣布的利率政策會議結論，以及Meta、微軟（Microsoft）和特斯拉（Tesla）未來幾天將公布財報。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐（HargreavesLansdown）資金與市場部主任史屈特（SusannahStreeter）指出：「AI動盪（在本週）引發拋售潮後，金融市場恢復平靜，投資人將股價下跌視為進場機會。」

DeepSeek近期發表的低成本R1聊天機器人，似乎具備足以匹敵美國AI先驅模型的能力。

這項消息本月27日嚴重打擊科技企業，美國晶片巨擘、市場寵兒輝達（NVIDIA）當天股價收盤挫跌近17%，市值幾乎蒸發6000億美元，創下華爾街股票單日市值跌幅最大紀錄。

不過科技股在昨天出現反彈，輝達股價上漲近9%。同時一些分析師質疑，DeepSeek的AI模型研發成本是否真如它所聲稱得那麼低廉。

DeepSeek橫空出世，引發人們對過去幾年來是否過度投資AI領域的疑問。但觀察家表示，壓低成本的競爭長期而言有望讓AI產業受益。

華爾街3大指數昨天均收高，東京股市今天追隨美股漲勢，漲幅達約1%。由於日本晶片公司股價下跌，日股過去兩天重挫。

至於其他國家，雪梨、威靈頓股市收高；曼谷股市收低。中國因新年假期休市。

DeepSeek 美國 華爾街

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